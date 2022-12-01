Сбежали с оружием: российские военные подняли переполох в Беларуси

У российских солдат при себе были автоматы Калашникова

С начала ноября на полигонах в Беларуси происходило накапливание российских солдат и военной техники. Этот факт подтвердили опубликованные спутниковые снимки. Таким образом на территории страны создавались российско-белорусские учебные центры для подготовки военных. Однако в сети появилась информация, что в Беларуси что-то пошло не по плану и российские солдаты буквально пустились в бега.

Так, по неподтвержденным данным, с полигона "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) сбежали сразу несколько cолдат российской армии. Такая информация появилась в Telegram-канале "Беларускі Гаюн — Belarusian Hajun Project".

Барановичский район на карте

Отмечается, что 29 ноября, после полудня, местные жители заметили нескольких мужчин в военной форме, которые бежали в неизвестном направлении со стороны полигона. Очевидцы также подчеркнули, что у солдат при себе были автоматы Калашникова. Это в свою очередь может говорить о том, что в кругу российской армии произошел серьезный переполох.

Напомним, что ранее блогер и один из основателей партии "Демсокира" Юрий Гудыменко рассказал белорусским солдатам, что с ними произойдет, если они попытаются участвовать в войне в Украине.