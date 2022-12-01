Укр

Сбежали с оружием: российские военные подняли переполох в Беларуси

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Иллюстративное фото Новость обновлена 01 декабря 2022, 11:11
Иллюстративное фото. Фото Минобороны РБ

У российских солдат при себе были автоматы Калашникова

С начала ноября на полигонах в Беларуси происходило накапливание российских солдат и военной техники. Этот факт подтвердили опубликованные спутниковые снимки. Таким образом на территории страны создавались российско-белорусские учебные центры для подготовки военных. Однако в сети появилась информация, что в Беларуси что-то пошло не по плану и российские солдаты буквально пустились в бега.

Так, по неподтвержденным данным, с полигона "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) сбежали сразу несколько cолдат российской армии. Такая информация появилась в Telegram-канале "Беларускі Гаюн — Belarusian Hajun Project".

Барановичи, полигон, Беларусь
Барановичский район на карте

Отмечается, что 29 ноября, после полудня, местные жители заметили нескольких мужчин в военной форме, которые бежали в неизвестном направлении со стороны полигона. Очевидцы также подчеркнули, что у солдат при себе были автоматы Калашникова. Это в свою очередь может говорить о том, что в кругу российской армии произошел серьезный переполох.

Напомним, что ранее блогер и один из основателей партии "Демсокира" Юрий Гудыменко рассказал белорусским солдатам, что с ними произойдет, если они попытаются участвовать в войне в Украине.

Теги:
#Беларусь #Побег #Военные РФ #Солдаты РФ #Барановичи