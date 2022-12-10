Беларусь готова на уступки Украине и ООН: при чем здесь зерно

Международные санкции не слишком нравятся белорусам

Беларусь, представители которой не так давно встречались с главой минобороны рф сергеем шойгу, пошли на внезапные уступки ООН. Как заявил замминистра иностранных дел РБ Юрий Амбразевич, белорусы готовы "без предварительных условия" согласиться на транзит украинского зерна в порты стран Балтии.

Об этом заявляет Reuters, ссылаясь на результаты встречи Амбразевича с генсеком ООН Антониу Гуттеришем. Стоит отметить, что одна оговорка у Беларуси все же есть — им должны позволить также отправлять и свои товары.

По словам спикера ООН Стефана Дюжаррика, белорусы хотят иметь возможность экспортировать удобрения собственного производства. На данный момент эта продукция находится под санкциями.

Подобная риторика весьма отличается от весьма гневных речей лукашенко, который наравне с путиным винит Запад во всех бедах. Впрочем, Беларусь, которая знаменита во всем мире благодаря своему производству калия, сейчас серьезно страдает, не имея возможности продавать это удобрение.

Если же договоренности будут достигнуты, то Украина получит еще один канал, по которому сможет отправлять свое зерно на продажу — помимо уже существующего "зернового коридора" в Черном море. Несмотря на продление действия договора, благодаря которому Украина может спокойно отправлять в плаванье корабли с ценным грузом, в этом вопросе уже имеются отдельные проблемы.

Также отметим, что Украина продолжает пристально следить за ситуацией в РБ, оценивая вероятные угрозы вторжения российских войск через северные границы.