Mercedes подвел: лукашенко оконфузился во время саммита ЕАЭС (видео)

лукашенко пожаловался на западный автопром

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко оконфузился во время прибытия на заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Дело в том, что белорусскому диктатору пришлось явится на саммит ЕАЭС на своих двоих. По прибытию на заседания лукашенко поспешил нажаловаться своему коллеге из Кыргызстана Садыру Жапарову на западный автопром. Якобы из-за "слабости" Мерседесов он попал в данную ситуацию, а еще уточнил, не опоздал ли он.

"Я не опоздал? Мерседесы слабые, не заводятся", — сказал лукашенко.

Сложившаяся ситуация вызвала массу юмора у комментаторов в соцсетях. Так, например, украинский журналист Денис Казанский метко подметил, упорное нежелание диктатора пользоваться отечественным или российским автопромом.

Другие комментаторы припомнили лукашенко его другую забавную историю с трактором, на котором он якобы разогнался до 280 километров в час.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС путин вновь разразился циничными заявлениями о войне в Украине. Кроме того, российский диктатор пожаловался на экс-канцлера Германии и заявил, что его все обманывали.

Также мы сообщали о том, что александр лукашенко озвучил ультиматум путина для Украины и нарвался на ответы в соцсетях.