путин обиделся на меркель и пожалел, что не вторгся в Украину раньше - у Зеленского ответили

Президент страны-агрессора владимир путин в очередной раз разразился циничными заявление по поводу войны в Украине и нажаловался на всех вокруг.

Как передают российские СМИ, путин заявил, что так называемая "спецоперация" идет по плану, и её, по словам диктатора, и вовсе нужно было начинать раньше, но в рф, якобы ждали выполнения "Минских соглашений".

"россия должна была раньше начинать "операцию" в Украине, но рассчитывала договориться в рамках "Минских соглашений", — сказал путин.

При этом диктатор дал понять, что выводить войска из Украины он не собирается.

"Всем участникам процесса урегулирования в Украине придется согласиться с реалиями "на земле", — утверждает кремлевский лидер.

Кроме того, путин заявил, что разочарован поведением руководства Германии.

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