"Слава тебе, Господи": Лукашенко смешно отреагировал на уход McDonald's из беларуси (видео)

лукашенко считает, что McDonald's должны сменить белорусские аналоги

Известная американская сеть ресторанов McDonald's сначала покинула российский рынок в начале полномасштабной войны, которую начала страна-агрессор, а в ноябре заявила о своем решении о полном прекращении бизнеса на территории беларуси. Спустя неделю после официального заявления компании, на уход Макдональдса отреагировал самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко.

Выступая на торжественном мероприятии, посвященном аграрной промышленности, лукашенко прокомментировал уход популярного фаст-фуда McDonald's, заявив, что не понимает, кто вообще может потреблять такую пищу. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

"Некоторые, особенно среди молодежи и, пожалуй, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, "Макдональдс" идет". Я думаю: слава тебе господи, что хоть идет! У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картофеля и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю", — отметил лукашенко.

В своей речи лукашенко отметил, что на замену "Макдональдсу" должны прийти беларусские аналоги. Вот только в сети уже появилась информация, что фаст-фуд заменят рестораны "Вкусно и точка", которые ранее появились в россии на замену McDonald's.

Напомним, что летом 2022 года бренд Parimatch заявил о выходе из белорусского рынка. Ранее компания сообщала об отзыве франшизы из россии.