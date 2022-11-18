"Слава тобі, Господи": Лукашенко смішно відреагував на видіх McDonald’s з білорусі (відео)

лукашенко вважає, що McDonald’s мають замінити білоруські аналоги

Відома американська мережа ресторанів McDonald’s залишила російський ринок на початку повномасштабної війни, яку розпочала країна-агресор, а у листопаді заявила про своє рішення про повне припинення бізнесу на території Білорусі. Через тиждень після офіційної заяви компанії на відхід МакДональдз відреагував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Виступаючи на урочистому заході, присвяченому аграрній промисловості, лукашенко прокоментував вихід популярного фаст-фуду McDonald’s, заявивши, що не розуміє, хто взагалі може споживати таку їжу. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Пул Першого".

"Дехто, особливо серед молоді та, мабуть, середнього віку, а може, і старшого, стали ахати та охати: "Ах, "МакДональдз" йде". Я думаю: слава тобі господи, що хоч іде! У нас що, булочку навпіл не можуть розрізати та впхнути в ці дві половинки шматочок м’яса, картоплі та салату? Господи, хто це споживає, не знаю", — зазначив лукашенко.

У своїй промові Лукашенко зазначив, що на заміну "МакДональдзу" мають прийти білоруські аналоги. Ось тільки в мережі вже з’явилася інформація, що фаст-фуд замінять ресторани "Вкусно и точка", які раніше з’явилися в росії на заміну McDonald’s.

Нагадаємо, що влітку 2022 року бренд Parimatch заявив про вихід із білоруського ринку. Раніше компанія повідомляла про відкликання франшизи з росії.