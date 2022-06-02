Бренд Parimatch уходит из Беларуси и передает бизнес локальной команде

Компания Parimatch сообщила, что уходит из Беларуси и передает бизнес местной команде.

Международный бренд Parimatch окончательно разрывает все отношения и выходит из белорусского рынка. Об этом говорится в заявлении компании.

"Решение по выходу Беларуси из холдинга принято уже давно – и это полное расторжение всех отношений, что требует времени. С начала войны мы не хотели бросать своих людей в Беларуси. Однако сейчас компромиссы уже невозможны – мы передаем управление местной команде для дальнейшего решения ее судьбы. Бренд Parimatch окончательно забираем.

Холдинг переводит поддержку сервисов и клиентов на управление местной локальной командой Беларуси, которая больше не является частью холдинга Parimatch. Холдинг, в свою очередь, больше не будет получать прибыль от оперирующей в Беларуси компании ни сегодня, ни в будущем. Мы ожидаем, что понесем существенный ущерб в результате этого решения", — говорится в заявлении.

"Мы находимся в стадии разрыва отношений с РБ и перехода с соблюдением всех законов и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников и клиентов. В течение переходного периода сервисы останутся доступными в Беларуси и будут руководствоваться новым владельцем", — подчеркнули представители бренда.

Ранее компания сообщала об отзыве франшизы из рф. Там с марта недоступна платформа, а бренд Parimatch использовать нельзя.

"Несмотря на масштабность этого решения, мы, как компания, уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся поставлять качественные и надежные услуги нашим клиентам во всем мире. Призываем остановить спекуляции на теме. Parimatch строил собственную репутацию годами. Мы гордимся многочисленными достойными поступками для общества, честностью с клиентами и партнерами, заботой о работниках.

Мы готовы отстаивать нашу позицию в суде. На нашей стороне самый сильный аргумент – правда. А средства, которые конкуренты направили на черный PR и заказные публикации, лучше бы направили на нужды ВСУ.

Украина превыше всего!", — резюмируют в заявлении.