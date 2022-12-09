Mercedes підвів: лукашенко сконфузився під час саміту ЄАЕС (відео)
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лукашенко нарік на західний автопром
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко осоромився під час прибуття на засідання Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).
Справа в тому, що білоруському диктатору довелося з’явитися на саміт ЄАЕС своїх двох. Після прибуття на засідання лукашенко поспішив наскаржитися своєму колегі з Киргизстану Садиру Жапарову на західний автопром. Нібито через "слабкість" Мерседесів він потрапив у цю ситуацію, а ще уточнив, чи не запізнився він.
"Я не спізнився? Мерседеси слабкі, не заводяться", — сказав лукашенко.
Ситуація, що склалася, викликала масу гумору у коментаторів у соцмережах. Так, наприклад, український журналіст Денис Казанський влучно зауважив, наполегливе небажання диктатора користуватися вітчизняним чи російським автопромом.
Інші коментатори пригадали лукашенку його іншу кумедну історію з трактором, на якому він нібито розігнався до 280 кілометрів на годину.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час прес-конференції за підсумками саміту ЄАЕС путін знову вибухнув цинічними заявами про війну в Україні. Крім того, російський диктатор поскаржився на екс-канцлера Німеччини та заявив, що його всі обманювали.
Також ми повідомляли про те, що Олександр Лукашенко озвучив ультиматум путіна для України та нарвався на відповіді у соцмережах.