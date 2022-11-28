Перекопали, заминировали и готовы встречать: что говорят пограничники об угрозе вторжения из Беларуси

Соцсети пестрят информационным нагнетанием относительно вторжения. Рассказываем, что об этом известно на самом деле

Заявления о возможной угрозе еще одного вторжения с территории Беларуси в северные области Украины в очередной раз стали главной темой для обсуждений. Особенно хорошо слухи распространяются в соцсетях. На прошлой неделе эту информацию даже были вынуждены прокомментировать в ГУР и Генштабе.

Сегодня в ГПСУ объяснили "Телеграфу": этот участок границы успел измениться. Уничтоженные дороги и мосты, заминированные территории и оборудованные для обороны позиции будут неприятным сюрпризом хоть для белорусов, хоть для россиян, если те отважатся пойти в атаку.

Хотя угрозу по вторжению из Беларуси не исключали раньше и продолжают не исключать сейчас, численность подразделений остается на старом уровне.

Попытка посеять панику

Ранее на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, возможны неприятные сюрпризы со стороны Беларуси – поэтому украинские военные записали обращение к белорусским военным. Его опубликовали на официальной странице Генштаба ВСУ.

"Спецслужбы россии готовят провокации на вашей территории, целью их терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в частности – АЭС "Островок", – говорят военные. ВСУ в своем обращении заявили, что не будут осуществлять на территории Беларуси никаких агрессивных действий.

В Генштабе подчеркнули, что Украина не считает Беларусь врагом и не собирается проводить никаких агрессивных действий на территории РБ.

Вскоре в украинской разведке предупредили, что информация о подготовке россии к вторжению со стороны Беларуси не соответствует действительности. ГУР МОУ говорит, что это информационная спецоперация для распространения паники и оттягивания войск с востока и юга.

"Эта информация усиливается анонимными "вбросами" о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению… подобная информация не соответствует действительности", — отметили в ГУР.

Заодно россияне стремятся показать белорусам якобы намерения нашего государства атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя белорусов вступить в войну.

Ситуация на границе с Беларусью

На данный момент рядом с границей ситуация неизменна, сообщил в комментарии "Телеграфу" представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Что касается количества подразделений, то ГПСУ сейчас не фиксирует увеличения численности военных по ту сторону белорусской границы и не видит новых маневров.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко

"Мы не фиксируем ни увеличения количества этих подразделений в численном составе, ни изменений в их характере действий. То есть, они как находились на усилении, так и остаются. Они не маневрируют, не пытаются предпринять какие-то демонстративные действия, чтобы мы это отмечали. Но, учитывая то давление, которое оказывает россия, Украина и раньше не исключала того, что с территории Беларуси могут пойти, ни сейчас не исключает. Но для того, чтобы этого не произошло, мы должны себя обезопасить", — отметил Демченко.

Спикер напомнил, что ранее Беларусь перекидывала на направление границы с Украиной свои подразделения для усиления участка. Как тогда отмечала белорусская сторона, она видела угрозу со стороны Украины, мол, Украина может на них напасть. Но эти заявления Демченко назвал абсурдом, потому что Украина минировала границу не для того, чтобы пойти в наступление.

На границе уничтожили дороги и мосты

Меры безопасности на границе

Направление границы с Беларусью — это направление, которому уделяется очень значительное внимание, после того, как 24 февраля страна фактически позволила по своей территории зайти российским войскам, отмечает Демченко.

"Мы видим, что Беларусь как поддерживала, так сейчас активно продолжает поддерживать россию в войне против нашей страны, предоставляя свою территорию, воздушное пространство. Потому есть постоянные угрозы нанесения ударов с авиации с территории Беларуси российскими самолетами", — отметил Демченко.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что россия максимально давит на Беларусь, для того, чтобы она присоединилась к полномасштабной войне, которую россия развязала против Украины. Поэтому украинские Силы обороны уже успели укрепить участки границы.

Строительство укреплений

"По всем областям, граничащим с Беларусью, как проводились, так и на данный момент проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы максимально укрепить границу. Это делается и по линии границы, и в приграничьи", — говорит Демченко.

В частности, по линии границы – это инженерное обустройство и укрепление (уничтожаются дороги, подъездные пути, перекрываются с помощью заграждений основные направления). Кроме того, украинские военные пройдут участки по линии границы для того, чтобы российская техника не смогла пересечь границу.

А в приграничьи подразделения ГПСУ и другие составляющие Сил обороны осуществляют фортификационные укрепления для того, чтобы наши военные и охранники границы (являющиеся составной частью Сил обороны) имели возможность укрытия, если произойдут обстрелы или попытка вторжения.

"Ну и собственно, чтобы они (Силы обороны, — ред.) имели возможность вести полномасштабные боевые действия, сопротивляясь противнику, который попытается зайти на этом направлении. Несмотря на то, будут ли это подразделения россии, или это будут подразделения Беларуси", — подытожил Демченко.

Вся работа, которая проводилась и проводится, нацелена на то, чтобы каждый, кто попытается зайти с того направления, понимал: здесь их не ждут.

11 ноября "Телеграф" рассказывал, как на границе с Беларусью в Волынской, Ровенской, Житомирской и тех границах, граничащих с россией, возводятся защитные сооружения, чтобы не допустить проникновения новых орд захватчиков. Возводятся такие инженерные сооружения, как ров, насыпь и железобетонный забор с колючей проволокой.

Также "Телеграф" сообщал, что 21 ноября в Беларуси прошел ежегодный военный призыв, в ходе которого в армию было призвано более 6 тысяч призывников.