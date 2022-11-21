В Беларуси прошел воинский призыв: в сети указали на любопытный момент

Предполагается, что с формированием нового оперативного командования Беларуси придется повременить

На фоне подозрительной активности на полигонах Беларуси, в стране прошел ежегодный воинский призыв, в ходе которого в армию были призваны более 6 тысяч призывников.

Как информирует "Беларускі Гаюн", около 1200 из них сразу были направлены в бригады Сил специальных операций, которые в этом году, как и прежде, получили приоритет.

Согласно подсчетам, каждая из трех имеющихся в Беларуси бригад получила в среднем 400 человек. Впрочем, отмечается, что это является устойчивой тенденцией и из года в год ССО получают больше всего срочников в сравнении с другими частями. Примечательно, что именно они считаются основной ударной частью белорусской армии.

"На их фоне значительно менее укомплектованными выглядят четыре механизированные бригады Сухопутных войск, всего в них было направлено в два раза меньше срочников, чем в бригады ССО", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть солдат-срочников была "размазана" по большому количеству воинских частей, которые продолжают комплектоваться по штату мирного времени.

Авторы материала считают, что учитывая количество призванных в ряды армии срочников, перспективы формирования анонсированного еще в мае южного оперативного командования стоят под большим вопросом.

"При сохраняющемся количестве призываемых на службу солдат-срочников и ограниченных финансовых ресурсах в самой ближайшей перспективе ожидать формирования полноценного Южного оперативного командования не приходится", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее экс-глава Внешней разведки Николай Маломуж рассказал "Телеграфу" о том, насколько вероятно начало вторжения Беларуси в Украину.