Окно возможностей: погода даст шанс ВСУ продвинуться на Донбассе (прогноз)

Несколько дней подряд погодные условия будут благоприятными

Середина декабря принесла украинским военным некоторые затруднения на фронте, — резко потеплело и начались дожди, что усложняет ход боевых действий. Однако уже с 19 декабря погодные условия изменятся к лучшему.

Об этом можно судить по прогнозу погоду от weather.com для прифронтовых городов. Для наглядности мы взяли такие населенные пункты как Марьинка и Соледар в Донецкой области, а также Сватово и Кременная в Луганской.

Марьинка, Соледар, Сватово и Кременная на карте боевых действий

Уже с понедельника, 19 декабря, в Донецкой области по прогнозам наконец прекратятся дожди, а температура воздуха ночью опустится до 4-5 градусов мороза, при этом днем не ожидается больше 1 градуса тепла.

В таких условиях грязь на поле боя замерзнет, и вести операции будет проще, чем в тепле под дождем.

Прогноз погоды в Марьинке и Соледаре Донецкой области

Также похолодает и в Луганской области, — в Кременной с 19 декабря дождь сменит снег и температура уже не поднимется выше нуля градусов. В Сватово, которое находится севернее, будет еще холоднее.

Прогноз погоды в Кременной и Сватово Луганской области

Стоит заметить, что такие благоприятные погодные условия по прогнозам продлятся четыре дня, до 22 декабря.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что зимой 2022-2023 года будет похолодание даже до 20 градусов мороза.