"Некачественные дети" от Третьяковой: скандальная "слуга народа" снова учудила

Заявки на регистрацию торговых знаковы нардеп подала летом 2021 года

Скандал с "детьми низкого качества" вокруг главы парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутата фракции "Слуги народа" Галины Третьяковой обрел продолжение. Несмотря на хейт со стороны украинцев и коллег после её высказывания, народная избранница принялась регистрировать торговые знаки с неоднозначными названиями.

На сайте "Укрпатент" от имени Галина Третьяковой были поданы заявки на регистрацию двух торговых знаков "Некачественные дети" и "Качественные дети". Об этом сообщает издание Главком.

По информации источника, летом 2021 года народная избранница подала заявки через адвоката. Они опубликованы в бюллетене "Укрпатента" и проходят регистрацию. Отмечается, что использовать их можно будет в направлениях маркетинга, образования, сети Интернет.

Напомним, что в 2020 году Галина Третьякова оказалась в центре громкого скандала после своего высказывания о детях "низкого качества".

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", — сказала Третьякова.

После такого высказывания на Третьякову обрушилась волна хейта. Кроме того, что ситуацию обсуждали в соцсетях, добавляя гневные комментарии в адрес Третьяковой, скандал прокомментировали также и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и спикер Верховной Рад Дмитрий Разумков.