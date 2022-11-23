"Неякісні діти" від Третьякової: скандальна "слуга народу" знову учудила

Заявки на реєстрацію торгових знакових нардеп подала влітку 2021 року

Скандал із "дітьми низької якості" навколо голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутата фракції "Слуги народу" Галини Третьякової набув продовження. Незважаючи на хейт з боку українців та колег після її висловлювання, народна обраниця почала реєструвати торгові знаки з неоднозначними назвами.

На сайті "Укрпатент" від імені Галина Третьякової були подані заявки на реєстрацію двох торгових знаків "Неякісні діти" та "Якісні діти". Про це повідомляє видання Главком.

За інформацією джерела, влітку 2021 року народна обраниця подала заявки через адвоката. Вони опубліковані у бюлетені "Укрпатенту" та проходять реєстрацію. Зазначається, що використовувати їх можна буде у напрямках маркетингу, освіти, мережі Інтернет.

Нагадаємо, що у 2020 році Галина Третьякова опинилася в центрі гучного скандалу після свого висловлювання про дітей "низької якості".

"Коли демографічно надаємо такі кошти, які використовуються сім’єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати їй рівні права, освіту, а для того, щоб здобути матеріальну допомогу, то ми отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості". до того, що теж сідають за державні кошти", — сказала Третьякова.

Після такого висловлювання на Третьякову обрушилася хвиля хейту. Крім того, що ситуацію обговорювали у соцмережах, додаючи гнівні коментарі на адресу Третьякової, скандал прокоментували також і уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова та речник Верховної Ради Дмитро Разумков.