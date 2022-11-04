"Подарок от папы": нардепу подарили 20 млн грн, суд заставил Генпрокуратуру открыть производство

Также депутату от "Слуги народа" вручили швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами

Высший антикоррупционный суд Украины заставил Офис генерального прокурора начать расследование против народного депутата от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой, которая стала известна широкой публике благодаря странным шуткам своих коллег по партии о "корабельной сосне".

Теперь же народная избранница может стать "известной" по другому поводу: ее подозревают в незаконном обогащении на 20 млн грн, сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Еще в начале года стало известно, что Аллахвердиева получила подарок на сумму в 14,3 млн гривен – тогда за нее заступился депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, призвавший СМИ не "смаковать" новость о "подарке".

"Поверьте, в жизни есть подарки, которые точно не в радость и есть вещи, которые точно не для хайпа. По-человечески прошу СМИ и активных пользователей сетей не смаковать и не разгонять эту новость. Потом может быть стыдно", – написал Гетманцев.

Конечно, тем самым он непроизвольно начал лить воду на мельницу гуляющих в Сети слухов о неких тайных связях между депутатами.

И, конечно, на столько "щедрый" подарок не могли не обратить внимание в Центре противодействия коррупции. Как можно понять из поста Шабунина, сотрудники центра были вынуждены обратиться в суд, так как генеральный прокурор Андрей Костин отказался открыть дело по поводу возможного незаконного обогащения нардепки Ирины Аллахвердиевой. Рассмотрев обращение, суд обязал Костина зарегистрировать производство, и данное решение не подлежит обжалованию.

После открытия производства его передадут в НАБУ и САП для проведения расследования и проверки фактов.

"Речь идет о том, что нардеп "Слуги народа" получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы DEFY MIDNIGHT за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных никак не следует, что его официальные доходы позволяли ему делать такие подарки", – возмущен Шабунин.

При этом борец с коррупцией отмечает, что решение ВАКС показывает результаты системной борьбы с коррупцией. И в то же время являются очередным подтверждением "фейковости" отмены депутатской неприкосновенности действующими депутатами.

"По закону (см. ст. 482-2 УПК) расследование дел по нардепам может начать только Генпрокурор. И очевидно, что Генпрокуроры постоянно злоупотребляют этой нормой. До Костина так поступала Венедиктова, стараясь выслужиться. Но это ей не помогло и ее буквально прогнали из кресла Генпрокурора. Для чего же эту ошибку повторяет Андрей Костин, я понять не могу. Как я и говорил раньше, часть ТОП-чиновников так и не осознали, что страна изменилась, и никто старых порядков терпеть уже не будет", — уверен Шабунин.

Остается надеяться, что Виталий Шабунин знает, о чем говорит, и в его словах есть хоть доля правды.

Ранее "Телеграф" писал о том, что бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был взят под стражу по делу о получении взяток в размере 5,5 млн долларов и 21 млн евро, которые ему якобы передал бизнесмен Олег Бахматюк за ускоренное возмещение НДС. При этом у Насирова есть возможность выйти на свободу в случае внесения залога в размере 523 миллиона гривен. Но даже при таком раскладе ему придется носить электронный браслет и будет запрещено покидать Киев.