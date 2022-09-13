Вместо "сильного ответа" – коррупция в погонах: Куда зашло "дело Шефира" спустя год после покушения

Спустя год обстрела автомобиля Сергея Шефира следствие не приблизилось к раскрытию данного преступления и установления злоумышленников

Год назад, 22 сентября под Киевом обстреляли автомобиль, в котором ехал друг и первый помощник Президента Украины. Сергей Шефир не пострадал, но его водитель был ранен. Первый замглавы МВД Евгений Енин тогда пообещал, что расследование, которое, по его словам, шло "на отлично", будет успешным, а преступление в любом случае будет раскрыто.

Но спустя 4 месяца стало понятно, что расследование застопорилось. Тогда генпрокурор Ирина Венедиктова скромно отмечала, что говорить о результатах "преждевременно". А в июне 2022 глава Нацполиции Игорь Клименко и вовсе заявил, что никаких результатов следствие не дало.

С момента совершения покушения на столь высокопоставленного представителя власти прошел год, а правоохранители, похоже, до сих пор даже не приблизились к раскрытию личности покушавшегося на жизнь чиновника, не говоря уже о заказчиках. Тем не менее, так называемое "дело Шефира" успело обрасти рядом скандальных эпизодов.

Как следствие искало подозреваемых

На месте преступления нашли примерно 20 отстрелянных гильз производства Венгрии, а в саму машину, в которой находился Шефир, попало не менее десяти пуль. Глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что были использованы патроны калибра 7,62 на 39 мм, которые якобы "используются нечасто". Именно исходя из этого факта, следствие и начало поиски "профессионала" — так назвал исполнителя замминистра МВД.

В рамках расследования провели 100 обысков, в том числе и в магазинах по продаже оружия и боеприпасов. Приходили правоохранители и к депутату Ивано-Франковского облсовета от "Европейской солидарности" Сергею Волошину, который использовал оружие данного калибра.

Загвоздка в том, что, по словам экспертов, патрон 7,62х39 – вовсе не редкий, а, наоборот, один из самых распространенных в мире, ведь используется в широкой линейке стрелкового оружия, включая автоматы Калашникова разных модификаций, карабин Симонова. С учетом этого обстоятельства, не совсем понятно, каким образом отбирали кандидатов под обыски.

Кроме того, сам факт владения неким лицом оружием подобным тому, из которого обстреляли автомобиль с Сергеем Шефиром, вряд ли мог указывать на нападавшего. Об этом выразил мнение в Facebook глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

"Ходют-бродют по владельцам оружия, которые имеют карабины в калибре 7.62х39, работники разрешительной службы и проверяют то-неизвестно что, прикрываясь покушением на Шефира и его Шофьора. Конечно, имитация бурной деятельности для вас важна, но… Если в Пулегильзотеке нет образцов тех пуль, которые вы ищете, неужели не понятно, что ствол "неучтенный"?", — задался вопросом Учайкин.

Впрочем, эти поиски ничего не дали. Мы обратились к депутату Ивано-Франковского облсовета Сергею Волошину, чтобы узнать, чем закончилась его история в этом деле, но предоставить ее депутат отказался, сославшись на тайну следствия. По нашей информации, Волошина оставили в покое после политического скандала, который раздула "ЕС" вокруг обыска. Другим же повезло меньше.

В конце ноября 2021 года следствие заинтересовалось Вадимом Тараном, подозреваемым по делу о перестрелке в Херсоне 10 октября 2018 года. Оказалось, что группа следователей, которая расследует покушение на Шефира, также расследует и дело о перестрелке в 2018 году.

Тогда херсонского агрария Андрея Федоренко расстреляли в автомобиле на трассе Херсон-Феодосия-Керчь. Бизнесмен был ранен в спину, его охранник Олег Почтар – в ногу. Потерпевшие посчитали Вадима Тарана причастным к преступлению, поскольку он работал в охране одного из совладельцев бизнеса Федоренко. Вадим Таран вышел под залог еще в 2019 году.

В МВД официально отказались комментировать ход расследования этого дела. По данным наших источников в ведомстве, никаких прямых доказательств причастности Тарана к нападению на Шефира нет, как и мотива для покушения, сотрудники департамента уголовного розыска увидели некую параллель между преступлениями, которые произошли в Херсоне и под Киевом, и направили соответствующее письмо в Главное следственное управление Нацполиции. Интересно, что до сих пор не доказана даже причастность подозреваемого к инциденту в Херсоне.

Более того, адвокаты Тарана утверждают, что результат отслеживания местоположения телефона подозреваемого показал, что в день нападения он находился в нескольких километрах от этого места.

По делу Шефира Тарану не предъявляли подозрение до последнего. Вместо этого в начале декабря 2021 года его взяли под стражу по тому же делу о перестрелке в Херсоне. Меру пресечения изменили, аргументировав это тем, что потерпевшему бизнесмену якобы поступают угрозы с мобильных телефонов Тарана.

В декабре 2021 года орган досудебного расследования получил от Печерского районного суда Киева разрешение на обыски в домах тех лиц, которым звонил Вадим Таран, и к которым, как полагало следствие, он имел какое-то отношение.

Официальным основанием для этих обысков стали результаты двух экспертиз с места покушения на Шефира, включая пробу грунта. Следствие искало биологический материал, который совпадал бы с женским ДНК, изъятым недалеко от места преступления. Каким образом эта экспертиза давала основание к таким следственным действиям – неизвестно. Исходя из действий следствия, в декабре 2021 года могли быть обысканы жилища абсолютно всех людей, находившихся в день покушения на Шефира в Лесниках.

"В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, обыск проводится, когда есть достоверные данные, что у определенного лица в определенном месте есть ценности и имущество, имеющие значение для уголовного производства. Однако в ходатайствах суду представляют непроверенные, неподтвержденные данные о том, что лицо якобы причастно к преступлению, не являясь при этом подозреваемым. Таким образом, на основании одного лишь рапорта следствия, фактически (к "делу Шефира" – ред.) может быть причастен любой", — считает адвокат Вадим Погорелый.

Как проходили обыски у "причастных"

22 декабря 2021 года обыски прошли одновременно по всей стране в домах у 80 семей, с которыми Таран был знаком лично или косвенно. По данным редакции, правоохранители не нашли у граждан патронов и огнестрельного оружия, зато изъяли вещи, которые могли содержать следы ДНК (зубные щетки, бритвенные станки, одежду), а также мобильные телефоны, деньги и даже автомобили.

Интересно, что правоохранителям приглянулся даже УЗИ-снимок Олеси Заярной, который они изъяли в банковской ячейке вместе с телефоном Vertu и наличкой, которые там хранились. Практически у всех людей вместе с ноутбуками и телефонами забрали банковские карты.

Как именно все эти вещи могут указывать на причастность семей к преступлению – неизвестно. В частности, большие сомнения вызывает изъятие автомобилей. Если следствие предполагает, что покушение на Шефира произошло непосредственно из одного из них, то это противоречит предыдущим заявлениям о том, что на авто чиновника нападали из засады. Впрочем, даже если транспортное средство с Шефиром действительно обстреляли из автомобиля, можно предположить, что за три месяца с момента происшествия салоны уже почистили.

Интересно, что спустя год никому из тех, в чьих домах провели обыски, не был присвоен статус подозреваемых. В ходатайствах следствия к суду их называли "причастными к преступлению".

"Если лица числятся в процессуальных документах как причастные к преступлению, то им необходимо объявить подозрение, избрать меру пресечения, дальше проводить расследование и отправлять дело в суд. Если же лица числятся как причастные к преступлению лишь с целью получения постановлений на проведение обысков – это уже фальсификация доказательств и введение суда в заблуждение", — заявляет адвокат адвокатского объединения "Кравченко, Гончар и партнеры" Вадим Погорелый.

После обысков "причастных" к преступлению лиц вызвали на допрос. Адвокат Анна Литвин на пресс-конференции заявила, что была на допросе у пяти указанных людей. Показания данных лиц о местах, где они находились во время совершения преступления, подтвердили свидетели. Литвин также рассказала, что следователи интересовались готовностью подозреваемых пройти тест на полиграфе. Шесть человек, которые контактировали с Тараном в день покушения на Шефира, его прошли, и полиграф подтвердил правдивость их показаний.

Еще одним доказательством защиты стали данные GPS-навигаторов в автомобилях якобы "причастных". Ни один из них в день преступления не был даже поблизости места покушения. А, например, Виктор Лемзиков и вовсе с июля по октябрь прошлого года находился за границей.

Результаты экспертизы на полиграфе и данные о перемещении автомобилей были направлены в прокуратуру и Главное следственное управление полиции, однако правоохранители до сих пор не вернули изъятое имущество, более того, предпринимают новые попытки наложить арест на него.

Приключения изъятых автомобилей

Уже на этом этапе можно заподозрить, что с делом Шефира происходит что-то неладное. В июне 2022 глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что никаких результатов следствие не дало. Прокуроры и следователи НПУ не смогли объявить подозрение никому из якобы "причастных" к преступлению. Тем не менее, арестованное имущество людям не возвращают, хотя суд распорядился его вернуть собственникам, о чем можно убедиться, посмотрев Реестр судебных решений.

Почему так происходит, нам поможет понять эпизод с изъятыми автомобилями.

В ходе обысков 22 декабря правоохранители без соответствующих постановлений изъяли не менее 4 элитных автомобилей. У Олеси Заярной забрали MERCEDES-BENZ G 63 AMG (в народе "Кубик"), у Евгения Березния – TOYOTA CAMRY и LEXUS LX 570, у Виктора Лемзикова – ВМW 520i. Как уже было сказано выше, последнее авто изъяли несмотря на то, что Лемзиков на указанном автомобиле в день покушения на убийство находился за границей.

Согласно УПК, в следующие 48 часов после изъятия имущества правоохранители должны обратиться в суд с ходатайством об его аресте и объяснить, зачем его необходимо направлять на экспертизу. Но прокуроры подали такое ходатайство в Печерский районный суд Киева лишь 4 января – спустя почти две недели после изъятия авто.

По разным авто решение суда было разным. "Тойоту" суд арестовал, несмотря на нарушение сроков, а вот "БМВ" и "Лексус" постановил вернуть Лемзикову и Березнию (забегая наперед отметим, что прокуроры в августе 2022 года таки добьются ареста этих машин – одной и вовсе не было в Украине в момент покушения на Шефира, а вторая, согласно данным GPS, не была даже поблизости места преступления).

Показательным было решение суда по "Мерседесу". Судья в своем выводе подчеркнул, органом досудебного расследования не обосновано, каким образом указанное имущество является предметом, доказательством преступлений, средством или орудием их совершения или использовалось при совершении указанного уголовного правонарушения. Судья признал, что нет никакой нужды ограничивать права собственников авто.

Кроме того, суд определил, что "прокурором к материалам ходатайства не были приобщены данные об обеспечении сохранности временно изъятого имущества".

Тем не менее, авто собственнице не вернули. Прокуроры подали апелляцию, которая рассматривалась суд одобрил лишь 22 июня 2022 года. А в это время правоохранители использовали машину для собственных нужд. Данные GPS-трекера, установленного на "Кубике", показали, что автомобиль двигался по маршруту от магазина "Сильпо" на Чоколовском бульваре до промышленной площадки на Степана Бандеры, находился возле гаражного кооператива на улице Эрнста, у магазина модных аксессуаров "MARITIME", возле круглосуточной аптеки "Анри-Фарм". Также некие лица в рабочее время заезжали на нем в г. Вишневое и в магазин "Погребок" на Софиевской Борщаговке.

Хотя, согласно законодательству, изъятие во время обысков автомобили должны храниться на специальных площадках Нацполиции, и "Мерседес" Заярной, и "Тойота" Березния использовались сотрудниками НПУ в личных целях. Так, GPS-трекер показал, что "Тойота" бывала в Киеве на улицах Оноре де Бальзака, Жукова, Милославской, Плахотнюка, Курчатова, Жмеринской, проспектах Победы и Маяковского. Всего правоохранители накатали на машине более 4 тыс. км, совершив более 400 (!) поездок.

К слову, в августе адвокаты добились снятия ареста с "Тойоты". Судья подчеркнул, что имущество, на которое наложен арест, "не является имуществом, которое может содержать сведения, имеющие доказательное значение в данном уголовном производстве и которые будут использованы в дальнейшем для доказательства фактов и обстоятельств, устанавливаемых в ходе досудебного расследования".

Также суд обратил внимание и на то, что лицо, у которого был изъят авто, не является подозреваемым.

"Даже если у следователя судьи есть достаточные основания полагать, что определенным лицом было совершено уголовное правонарушение, он не имеет полномочий налагать арест на имущество лица, не подозреваемого", — гласит вывод суда.

Тем не менее, по нашим данным, авто до сих не возвращено собственнику.

Личный интерес правоохранителей

Опрошенные адвокаты утверждают, что подобные ситуации нередки и говорят о коррумпированности правоохранительной системы, особенно ее низшего звена.

По мнению старшего партнера адвокатской компании "Кравец и партнеры", адвоката Ростислава Кравца, пробелы в законодательстве после реформ в правоохранительной системе способствуют преследованию людьми в погонах личных интересов.

"Бывают случаи, когда по определению следственных судей приняты решения о возвращении временно изъятого имущества или наложении ареста на это имущество, однако правоохранители его не возвращают. После реформ правоохранительных органов в Украине ни ГБР, прокуратура полноценно не работает, а суды также лишены возможности влиять на такие ситуации. Поэтому лица, не выполняющие нормы закона, не несут за это ответственность. Этим пользуются недобросовестные полицейские. Они могут добиваться взятки, пытаться нанести моральный ущерб лицу, которому не возвращают имущество, или им просто нравится пользоваться ноутбуком, автомобилем, мобильным телефоном", — комментирует адвокат.

Адвокат адвокатского объединения "Кравченко, Гончар и партнеры" Вадим Погорелый предполагает, что в случае с "делом Шефира" правоохранители заинтересованы в получении материальной выгоды от якобы причастных к покушению.

"Люди нередко вынуждены обращаться в орган досудебного расследования с просьбами либо за неправомерное вознаграждение, либо за часть из изъятых денежных средств вернуть имущество, которое может храниться там годами", — говорит Погорелый.

По нашим данным, адвокаты пострадавших подали заявления в Государственное бюро расследований и планируют привлечь к ответственности правоохранителей, которые не выполняют решения суда, а также в будущем – взыскать причиненный ущерб.

"В рамках дела о незаконном завладении имуществом данные GPS-трекеров будут отличным доказательством его использования правоохранителями в своих интересах и основанием для привлечения их к уголовной ответственности", — резюмирует Ростислав Кравец.

Несмотря на резонанс, который вызвало покушение на Сергея Шефира, за год следствие не сдвинулось с места. Это признает даже руководство Нацполиции, о расследовании молчит Офис генпрокурора. На фоне войны интерес общества к этому событию заметно померк, а некоторые нечистые на руку правоохранители, видимо, решили по-тихому поправить свое материальное положение

На проведение многочисленных неэффективных следственных мероприятий, десятки допросов и экспертиз тратятся средства из государственного бюджета, а правоохранители тем временем используют имущество якобы причастных лиц для своих целей, рассчитывая, в вдруг кто из пострадавших решит "выкупить" свое добро.

Только вот устраивает ли такое положение дел самого Шефира, а также Президента, который обещал, что ответ на такую дерзость против его друга "будет сильным"?