Арахамия и Корниенко хотят вручать депутатам премию "Золотая сосна": кого будут номинировать

В Трускавце хотят "награждать" шуточной премией, которая получила свое название после известного скандала

Вслед за вручением "оскаров" в Трускавце нардепов от "Слуги народа" могут номинировать на еще одну премию — "Золотая сосна".

Об этом корреспонденту "Телеграфа" накануне выездного заседания рассказал глава фракции Давид Арахамия.

Вместе с главой партии Александром Корниенко он хочет присудить шуточную премию тем нардепам, которые оконфузились или оскандалились в этом году. Не исключено, что таким образом будут наказывать за промахи и в дальнейшем.

К слову, название "Золотая сосна" премия получила неслучайно, ведь в прошлом году именно фразой "корабельная сосна" оскандалились сами Арахамия и Корниенко. Напомним, что нардепы не учли, что их записывают микрофоны и диктофоны николаевских журналистов, и вовсю обсуждали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву перед началом пресс-конференции.

Корниенко подметил, что Аллахвердиева — "вообще красотка".

"Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг too much… Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна", — сказал Корниенко, а Арахамия согласился.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика (18+).

Позже Корниенко заявил, что видео — не что иное, как монтаж, а фразы вырваны из контекста. Впрочем, он все же извинился и за себя, и за Арахамию.

Ранее мы сообщали, что первым делом в Трускавце нардепы рассмотрят спорный вопрос об отставке спикера Рады Дмитрия Разумкова.