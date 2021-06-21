Коррупция всерьез угрожает нацбезопасности Украины: как мы до этого докатились и какие есть способы решить проблему

С момента восстановления независимости в 1991 году Украина систематически демонстрировала отсталость экономики. Основной причиной этого тридцатилетнего неутешительного отсутствия реального роста является плохое управление и, в частности, коррупция.

Виллем Буйтер, профессор международных и общественных отношений Колумбийского университета, в своей статье "Выбор Украины: коррупция или рост" на сайте Atlantic Council делится своим взглядом на проблему коррупции в Украине, а "Телеграф" предлагает вам для ознакомления ее перевод.

Эту проблему иллюстрирует сравнение экономики Украины с 1992 года с соседними государствами: Польшей и Россией. В 1992 году ВВП на душу населения в Польше составлял 2459 долларов США. К 2019 году эта сумма выросла до 15695 долларов США. Соответствующие цифры для Украины составляют 1418 долларов США в 1992 году и 3659 долларов США в 2019 году.

Даже в России показатели роста значительно лучше, чем в Украине: ВВП на душу населения составлял 3099 долларов США в 1992 году и 11585 долларов США в 2019 году. Принимая во внимание неоспоримые издержки конфликта с Россией с 2014 года и ущерб, нанесенный Covid-19 с 2020 года, экономические показатели Украины явно неудовлетворительны.

Во время своего визита в Киев в мае 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен неоднократно называл коррупцию главным врагом украинской экономики. С такой оценкой трудно поспорить. Коррупция подрывает эффективность всех государственных институтов и самого государства.

По словам бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время возглавляет Национальный совет реформ Украины, госбюджет Украины ежегодно теряет более 37 миллиардов долларов из-за коррупции. Этот показатель приближается к четверти годового ВВП Украины в 153,8 миллиарда долларов США в 2019 году.

Инвестиции в основной капитал как доля ВВП составляли 17,6% в 2018 году и 18,0% в 2019 году. Глобальная доля составила 23,6% ВВП в 2019 году, но этот показатель для многих успешных развивающихся рынков был значительно выше. Эта цифра в Индии в 2019 году составляла 27%, в Китае 43%, Румынии 24% и Венгрии 27%. Чтобы реализовать свой потенциал, Украина должна генерировать и поддерживать долю инвестиций в основной капитал в ВВП не ниже двадцати процентов.

Существенный импульс к накоплению капитала при отсутствии спонтанного соответствующего роста внутренних сбережений должен быть профинансирован извне. Однако без резкого улучшения делового климата прямых иностранных инвестиций не будет. И внутренних инвестиции тоже. Действительно, иностранные инвесторы рассматривают динамичные внутренние капиталовложения как показатель того, следует ли им рассматривать возможность инвестирования в страну или нет.

В Украине принято считать, что иностранные инвесторы будут приветствовать недавно представленную кампанию против олигархов страны. Это будет только в том случае, если она будет проводиться справедливо и прозрачно в рамках давно назревших системных реформ и не превратится в атаку на какую-либо крупную успешную компанию.

По официальным оценкам Министерства экономического развития и торговли в 2020 году 31% экономики Украины находится в тени, за пределами официальной налоговой и нормативной базы. Это на три процента больше, чем годом ранее, и, вероятно, представляет собой значительную недооценку. Киевский международный институт социологии оценил теневую экономику Украины в 47,2 процента ВВП в 2018 году.

Большая теневая экономика означает размывание налоговой базы. В этой среде регулирование становится полностью "ручным" и остается на усмотрение должностных лиц, а не основывается на правилах. Другими словами, теневая экономика - коррупционный рай.

Чтобы стимулировать дополнительные инвестиции, права частной собственности должны быть надежными и прозрачными. В первую очередь это относится к недвижимости, включая сельскохозяйственные земли.

В более общем плане успешные украинские предприниматели часто подвергаются нападкам со стороны коррумпированных чиновников или становятся уязвимыми для корпоративных рейдов со стороны политически связанных сторон. Недостатки в защите прав частной собственности повсеместны, и их необходимо срочно устранить.

Регулирование означает свободу действий для чиновников. Это делает его благодатной почвой для коррупции. Четкие и простые правила и максимальная прозрачность в их применении сведут к минимуму возможности для "ручного" регулирования и связанной с ним коррупции. Регулирование в энергетическом секторе не является исключением из этого правила.

Во многих секторах украинской экономики доминируют монополии. Лучшее решение здесь - ввести эффективную конкуренцию. Существует очень мало естественных монополий, то есть отраслей, в которых высокие затраты на запуск и другие затраты на инфраструктуру, значительная экономия на масштабе по сравнению с размером рынка и другие неизбежные препятствия для входа на рынок играют на руку одному поставщику товара или услуги в отрасли или месте расположения. Полное открытие конкуренции со стороны ЕС во многих случаях является лучшим решением, в том числе для энергетического сектора. В соответствующих случаях регулирующий орган может отделить или разделить неестественные монополии.

Слишком много украинских предприятий являются государственными. Государственная собственность должна быть ограничена фирмами, производящими чисто общественные товары или услуги. Список должен включать национальную оборону и закон и порядок, но не Нафтогаз, который следует приватизировать и превратить в регулируемую монополию с надеждой и ожиданием того, что, если он не будет разбит, внешняя конкуренция, в основном со стороны ЕС, быстро прекратит его монопольный статус.

Цены на все источники энергии, включая газ и электричество, должны покрывать долгосрочные социальные предельные издержки, включая стоимость капитала. Без этого адекватных инвестиций, внутренних или иностранных, не будет. Если удастся принять надежное и прочное обязательство по такой структуре ценообразования, в ближайшее время будут сделаны адекватные инвестиции в энергетический сектор, и особые договоренности, такие как зеленые тарифы, не потребуются.

Украине еще очень далеко до этого. Ни газ, ни электричество для домашних хозяйств не оцениваются с учетом их экономических затрат, не говоря уже об их долгосрочных социальных предельных издержках. Несмотря на то, что новые проекты все еще анонсируются, весь потенциал возобновляемой энергетики в Украине не может быть реализован, если будет большой объем долга из-за невыполнения правительством своих обязательств перед инвесторами.

К концу июля 2020 года Гарантированный покупатель (государственная монополия) задолжал производителям возобновляемых источником энергии (ВИЭ) 25,4 млрд грн. Несмотря на все усилия бизнеса и экспертного сообщества, а также международных партнеров Украины, положения подписанного Меморандума о взаимопонимании между производителями ВИЭ и государством не выполняются, а долги остаются невыплаченными.

Без радикальных реформ отключения электроэнергии в ближайшие годы станут обычным явлением в Украине. Государству придется расплачиваться с унаследованным долгом, принимая его полностью и выплачивая. Украина должна перейти на конкурентоспособные цены с полной себестоимостью, проведя системную интеграцию в энергетические рынки ЕС.

Все потребители энергии, в том числе домашние потребители газа и электроэнергии, должны нести полную долгосрочную предельную социальную стоимость. Это приемлемо только в том случае, если система передачи налогов может гарантировать, что такое ценообразование на энергию не приведет к финансовым трудностям для домашних хозяйств. Поэтому требуется реформа системы передачи налогов. Если комплексная реформа налоговых трансфертов - это слишком далеко, государство могло бы субсидировать счета за электроэнергию домохозяйств с низкими доходами.

Чтобы Украина достигла своего экономического потенциала, требуется ряд серьезных реформ. Общим знаменателем является борьба с коррупцией на всех уровнях. Теневая экономика должна быть решительно сокращена. Необходимо упростить и сделать более прозрачным механизм перечисления налогов. Он должен быть в состоянии поддерживать систему ценообразования на энергию, которая позволяет всем пользователям (включая домохозяйства) взимать полную долгосрочную социальную предельную стоимость энергии. Монополии следует свести к минимуму за счет разделения или конкуренции с ЕС. Любые оставшиеся монополии должны регулироваться прозрачно. Большинство государственных предприятий следует приватизировать. Пока с коррупцией не будет комплексной борьбы, она будет продолжать препятствовать экономическому росту в Украине.