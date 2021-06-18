Скандал из-за назначения Витренко главой "Нафтогаза": суд принял решение по постановлению НАПК

Окружной административный суд Киева (ОАСК) приостановил действие распоряжения Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) относительно признания незаконным назначения Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза".

Об этом информирует пресс-служба Минюста.

"При этом суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по существу. Сейчас принятие мер обеспечения иска суд расценивает, как вынужденную меру, поскольку их непринятие приведет к негативным последствиям для восстановления которых необходимо будет приложить значительные усилия и расходы", - говорится в сообщении.

В сообщении также указано, что судебное заседание состоится 29 июня и будет проходить по правилам упрощенного искового производства.

Как сообщалось ранее, бывшего главу "Нафтогаза" Андрея Коболева уволили 28 апреля, на его место был назначен Витренко.

После этого НАПК признал его назначение незаконным, однако Минюст решил обжаловать это решение в суде.

Примечательно, что против назначения Витренко выступила и глава Набсовета компании Клер Споттисвуд.