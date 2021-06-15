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"Спасти рядового Витренко": Кабмин пойдет в суд из-за требования НАПК уволить главу "Нафтогаза"

"Спасти рядового Витренко": Кабмин пойдет в суд из-за требования НАПК уволить главу "Нафтогаза"
15:01 Сегодня Телеграф Я и закон

В Кабинете министров Украины крайне оперативно отреагировали на предписание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о незаконности назначения Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Вот только правительство решило не исполнять предписание, а обжаловать его в суде.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в соцсети Facebook во вторник, 15 июня.

В частности, Малюська пишет, что возник ряд вопросов, "ответы на которые предписание НАПК не содержит".

  • "Какова цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжение КМУ, если в части заключения контракта с господином Витренко оно носило разовый характер и уже выполнено?
  • Зачем отменять пункт 9 распоряжение КМУ полностью, если он касается не только господина Витренко, но и членов наблюдательного совета?
  • Распространяется ограничение, установленное законом Украины "О предотвращении коррупции" на господина Витренко учитывая то, что он выполнял обязанности министра менее одного года?
  • На момент принятия распоряжения КМУ Кабмин выполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК "Нафтогаз Украины", но и наблюдательного совета. "Сейчас полномочий наблюдательного совета у Кабмина нет. Значит ли это что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"?", - пишет министр юстиции.

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Стоит отметить, что в предписании НАПК, как минимум на часть появившихся у Малюськи вопросов, даны прямые ответы.

"Учитывая вышеизложенное, предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде", - написал министр.

Он также отдельно подчеркнул, что "Кабмин не использует политических средств воздействия на подчиненный орган (НАПК – ред.), а идет в суд", что, по его мнению, свидетельствует об уровне "независимости антикоррупционной инфраструктуры".

Как сообщалось, Витренко был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" 28 апреля.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Суд, Кабмин, Юрий Витренко, НАПК, Оспаривание, Предписание, Денис Малюська.
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