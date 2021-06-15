"Спасти рядового Витренко": Кабмин пойдет в суд из-за требования НАПК уволить главу "Нафтогаза"

В Кабинете министров Украины крайне оперативно отреагировали на предписание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о незаконности назначения Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Вот только правительство решило не исполнять предписание, а обжаловать его в суде.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в соцсети Facebook во вторник, 15 июня.

В частности, Малюська пишет, что возник ряд вопросов, "ответы на которые предписание НАПК не содержит".

"Какова цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжение КМУ, если в части заключения контракта с господином Витренко оно носило разовый характер и уже выполнено?

Зачем отменять пункт 9 распоряжение КМУ полностью, если он касается не только господина Витренко, но и членов наблюдательного совета?

Распространяется ограничение, установленное законом Украины "О предотвращении коррупции" на господина Витренко учитывая то, что он выполнял обязанности министра менее одного года?

На момент принятия распоряжения КМУ Кабмин выполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК "Нафтогаз Украины", но и наблюдательного совета. "Сейчас полномочий наблюдательного совета у Кабмина нет. Значит ли это что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"?", - пишет министр юстиции.

Стоит отметить, что в предписании НАПК, как минимум на часть появившихся у Малюськи вопросов, даны прямые ответы.

"Учитывая вышеизложенное, предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде", - написал министр.

Он также отдельно подчеркнул, что "Кабмин не использует политических средств воздействия на подчиненный орган (НАПК – ред.), а идет в суд", что, по его мнению, свидетельствует об уровне "независимости антикоррупционной инфраструктуры".

Как сообщалось, Витренко был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" 28 апреля.