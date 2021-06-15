"Спасти рядового Витренко": Кабмин пойдет в суд из-за требования НАПК уволить главу "Нафтогаза"

В Кабинете министров Украины крайне оперативно отреагировали на предписание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о незаконности назначения Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Вот только правительство решило не исполнять предписание, а обжаловать его в суде.
Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в соцсети Facebook во вторник, 15 июня.
В частности, Малюська пишет, что возник ряд вопросов, "ответы на которые предписание НАПК не содержит".
Стоит отметить, что в предписании НАПК, как минимум на часть появившихся у Малюськи вопросов, даны прямые ответы.
"Учитывая вышеизложенное, предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде", - написал министр.
Он также отдельно подчеркнул, что "Кабмин не использует политических средств воздействия на подчиненный орган (НАПК – ред.), а идет в суд", что, по его мнению, свидетельствует об уровне "независимости антикоррупционной инфраструктуры".
Как сообщалось, Витренко был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" 28 апреля.