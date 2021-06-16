Витренко уволят? Наблюдательный совет "Нафтогаза" собирается на срочное заседание

Глава Набсовета НАК "Нафтогаза" Клер Споттисвуд выступила за отстранение главы правления Юрия Витренко.

Об этом сообщило 16 июня ZN.UA, ссылаясь на соответствующее заявление.

Согласно заявлению Споттисвуд обсудила ситуацию с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром юстиции. В результате Шмыгаль примет окончательное решение отстранять ли Витренка в течение 10 рабочих дней.

При этом Витренко отказался самостоятельно уйти с поста. В то же время Споттисвуд планирует созвать внеочередное заседание для осуждения данного увольнения.

Глава Набсовета считает, что данное отстранение соответствует интересам "Нафтогаза".

Напомним, как 15 июня в НАПК признали незаконным назначение Юрия Витренко на пост главы правления "Нафтогаза".

В тот же день в Кабмине решили обжаловать в суде предписание НАПК.