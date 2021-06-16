Витренко уволят? Наблюдательный совет "Нафтогаза" собирается на срочное заседание

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13:12 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Глава Набсовета НАК "Нафтогаза" Клер Споттисвуд выступила за отстранение главы правления Юрия Витренко.

Об этом сообщило 16 июня ZN.UA, ссылаясь на соответствующее заявление.

Согласно заявлению Споттисвуд обсудила ситуацию с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром юстиции. В результате Шмыгаль примет окончательное решение отстранять ли Витренка в течение 10 рабочих дней.

При этом Витренко отказался самостоятельно уйти с поста. В то же время Споттисвуд планирует созвать внеочередное заседание для осуждения данного увольнения.

Глава Набсовета считает, что данное отстранение соответствует интересам "Нафтогаза".

Напомним, как 15 июня в НАПК признали незаконным назначение Юрия Витренко на пост главы правления "Нафтогаза".

В тот же день в Кабмине решили обжаловать в суде предписание НАПК.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Юрий Витренко.
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