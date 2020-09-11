Коррупция на таможне: СБУ разоблачила масштабную схему по растаможиванию автомобилей

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Правоохранители провели 23 обыска на таможенных постах "Луцк", "Ровно", "Дубно", "Сарны" Полесской таможни и местах проживания фигурантов дела. Были изъяты хозяйственная документация, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерная техника.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление служебным положением, - ред.).
Как сообщалось, следователи ГБР сообщили о подозрении двум таможенниками Одесской таможни за организацию коррупционной схемы при проведении дополнительного осмотра грузов.