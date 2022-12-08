Похабщина или волонтерство? Календарь с откровенными фото журналисток "5 канала" перессорил украинцев

В масс-медиа задались целью собрать миллион для армии

Спектр оригинальных вариантов помощи ВСУ может быть широким — от сбора аккумуляторов от сигарет для изготовления павербанков, плетения маскировочных сеток до… выпуска благотворительного календаря с нюдсами.

Но такой сбор сразу вызвал скандал в соцсетях. Из-за изображения обнаженного тела календарь подвергли критике представительницы феминистических организаций, а также общественные организации и медийщики. Разбираемся, что произошло.

О каком календаре идет речь

12 журналисток и ведущих "5 канала" снялись в пикантной фотосессии для календаря на 2023 год. Женщины позировали обнаженными с военным реквизитом. Лиц на фотографиях не видно.

Одна из авторов идеи, оператор Ганка Кудрявцева рассказала, как придумывали концепцию сбора:

"Есть у меня дружбан в морской пехоте… Не секрет, что военные очень любят нюдсы, и очень просят. И вот дружбан мой говорит: "Может, у тебя есть там подружки или еще кто-то, ну очень хочется что-нибудь красивое видеть". Глаза требуют что-то прекрасное видеть, потому что постоянно одно и тоже — разбитые дома, война", – рассказывает Ганка.

Выпуск календаря и старт благотворительного аукциона приурочили ко Дню ВСУ (6 декабря).

Как пояснили на "5 канале", первоначально план был таков: на аукционе хотели собрать миллион гривен на рации Motorola.

Чтобы принять участие, нужно делать свои ставки в комментариях под постом Telegram. Автор максимальной ставки после объявления о завершении аукциона перечисляет средства на благотворительную банку. Победитель получает эксклюзивный экземпляр календаря с автографами всех 12 моделей. К моменту написания этой статьи последняя ставка была 53 500 грн.

Работники канала уверяют, что также календарь будет у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Это объективизация, — некоторые журналисты выступили против

Однако не все эту идею поддержали. Общественные организации и медийщики осудили календарь, назвав его "акцией, полной дискриминационных и сексистских нарративов".

Письмо подписали глава Ассоциации женщин-юристок Украины "ЮрФем" Кристина Кит, председатель ОО "Детектор медиа" Наталья Лигачева, соучредитель "Женского Ветеранского Движения" Екатерина Примак, главная редактор "Громадського радіо" Татьяна Трощинская.

Более 19 медийщиков в открытом письме заявили, что изображать обнаженное женское тело для сбора нецелесообразно, потому что это объективизация.

"Это нивелирует работу, которую проделывают медиа и гражданское общество для того, чтобы женщин в Украине, в том числе военнослужащих, не воспринимали как сексуальный объект", – говорится в совместном заявлении.

Журналистка Ирина Сампан заявила, что речь идет прежде всего о профессиональной этике военкорок и здесь обнаженное тело было неуместным.

"Нетрудно догадаться, кто больше страдает сексуальной объективацией. Именно полуобнаженных женщин чаще используют в рекламах, на биллбордах, вывесках, календарях и так далее. Женщина всегда была сначала о красоте, теле, идеальности, удобстве. А лишь потом о личности, собственное мнение", — пишет Сампан.

Женское ветеранское движение в Facebook заявило, что календарь несет вредный посыл, потому что транслирует идеи, что на войне служат мужчины, и что День ВСУ — это мужской праздник.

"Здесь профессиональный праздник превращается в праздник пин-апа для мужчин, нивелируя присутствие женщин в армии и годы адвокации для возможностей защитникам профессионально развиваться. Если по логике "5 канала", военные на войне скучают по женским телам, то мы также ждем фото мужчин -журналистов в календаре, в честной пропорции к женщинам в армии", — заявили в организации.

Кто поддержал инициативу

В защиту авторов календаря говорят, что в октябре военные-мужчины снялись топлес для акции по сбору средств на зимнюю форму для одного из батальонов под названием "Одень котика". Тогда инициативу мужчин не критиковали. Организаторами сбора выступила "Демократична сокира".

Насчет скандала высказались и сами военнослужащие. Руководитель подразделения аэроразведки Николай Колесник в Facebook отметил, что после такой волны хайпа средств соберут гораздо больше, чем планировали.

"Смешно читать гиперморальные мысли, вроде, "В Украине секса нет!"… Моралистам и моралисткам нужно было начинать с хейта календарей Пирелли и календарей с фото австралийских пожарных, а не городить кучу пафосно-гендерной …ни о сексизме или о журналистах вне сексуальности ", — заявил Колесник и добавил, что военным, которые получат рации, безразлично скандалы об объективизации."

Также в соцсетях в шутку назвали оппонентов календаря "Укрцнотнадзором".

Депутат Киевсовета Александр Погребиский заявил, что никто не имеет права осуждать снявшихся в календаре журналисток за их собственный выбор.

Сам "5 канал" в своих соцсетях потролил ОО за "порицание" и "изгнание из комсомола".

"Благодарим вас за поддержку, котики! Миллион для ВСУ мы все равно соберем, несмотря на осуждение со стороны ОО, которые детектируют задницы на фото, но не видят задницу в медиапространстве", — говорится в сообщении.

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