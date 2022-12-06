Когда Щедрый вечер, а когда Крещение: что празднуем в декабре-январе (календарь)

"Телеграф" подготовил для вас календарь всех важных зимних праздников в декабре-январе

Первый месяц зимы прямо-таки насыщен множеством праздников. Здесь вам не только Новый год и Рождество, но и менее масштабные, однако не мене важные праздники, такие как, например, День святого Николая. "Телеграф" подготовил для вас календарь всех важных зимних праздников в декабре-январе, который поможет вам не запутаться с датами. В календаре на декабрь нас ожидает немало профессиональных, церковных и международных праздничных дат.

Календарь праздников в декабре-январе

13 декабря — День святого Андрея

— День святого Андрея 19 декабря — День Святого Николая Чудотворца

— День Святого Николая Чудотворца 24 декабря — Святвечер Рождества

— Святвечер Рождества 25 декабря — Рождество Христово (по григорианскому календарю)

— Рождество Христово (по григорианскому календарю) 1 января — Новый год. Новый год 2023 будем встречать в ночь с субботы на воскресенье.

— Новый год. Новый год 2023 будем встречать в ночь с субботы на воскресенье. 6 января — Святвечер Рождества

— Святвечер Рождества 7 января — Рождество Хрестово

— Рождество Хрестово 13 января — Щедрый вечер

— Щедрый вечер 14 января — День святого Василия (Старый Новый год)

— День святого Василия (Старый Новый год) 18 января — Святвечер Крещения

— Святвечер Крещения 19 января — Крещение Господне

Календарь церковных праздников на декабрь 2022 года "Телеграф" публиковал ранее.