Когда Щедрый вечер, а когда Крещение: что празднуем в декабре-январе (календарь)
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"Телеграф" подготовил для вас календарь всех важных зимних праздников в декабре-январе
Первый месяц зимы прямо-таки насыщен множеством праздников. Здесь вам не только Новый год и Рождество, но и менее масштабные, однако не мене важные праздники, такие как, например, День святого Николая. "Телеграф" подготовил для вас календарь всех важных зимних праздников в декабре-январе, который поможет вам не запутаться с датами. В календаре на декабрь нас ожидает немало профессиональных, церковных и международных праздничных дат.
Календарь праздников в декабре-январе
- 13 декабря — День святого Андрея
- 19 декабря — День Святого Николая Чудотворца
- 24 декабря — Святвечер Рождества
- 25 декабря — Рождество Христово (по григорианскому календарю)
- 1 января — Новый год. Новый год 2023 будем встречать в ночь с субботы на воскресенье.
- 6 января — Святвечер Рождества
- 7 января — Рождество Хрестово
- 13 января — Щедрый вечер
- 14 января — День святого Василия (Старый Новый год)
- 18 января — Святвечер Крещения
- 19 января — Крещение Господне
Календарь церковных праздников на декабрь 2022 года "Телеграф" публиковал ранее.