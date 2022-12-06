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Когда Щедрый вечер, а когда Крещение: что празднуем в декабре-январе (календарь)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
Зима богата на семейные праздники
Зима богата на семейные праздники. Фото sib.fm

"Телеграф" подготовил для вас календарь всех важных зимних праздников в декабре-январе

Первый месяц зимы прямо-таки насыщен множеством праздников. Здесь вам не только Новый год и Рождество, но и менее масштабные, однако не мене важные праздники, такие как, например, День святого Николая. "Телеграф" подготовил для вас календарь всех важных зимних праздников в декабре-январе, который поможет вам не запутаться с датами. В календаре на декабрь нас ожидает немало профессиональных, церковных и международных праздничных дат.

Календарь праздников в декабре-январе

  • 13 декабря — День святого Андрея
  • 19 декабря — День Святого Николая Чудотворца
  • 24 декабря — Святвечер Рождества
  • 25 декабря — Рождество Христово (по григорианскому календарю)
  • 1 января — Новый год. Новый год 2023 будем встречать в ночь с субботы на воскресенье.
  • 6 января — Святвечер Рождества
  • 7 января — Рождество Хрестово
  • 13 января — Щедрый вечер
  • 14 января — День святого Василия (Старый Новый год)
  • 18 января — Святвечер Крещения
  • 19 января — Крещение Господне

Календарь церковных праздников на декабрь 2022 года "Телеграф" публиковал ранее.

Теги:
#Новый год #Календарь #Праздники