Будут ли украинцы дважды праздновать День Святого Николая, как Рождество 25 декабря и 7 января: даты праздников

В ПЦУ объяснили, когда в этом году украинцы будут отмечать День Святого Николая и Рождество Христово

В Украине уже много лет идут дискуссии вокруг того, когда отмечать Рождество – 25 декабря или 7 января. Пока обе даты сосуществуют вместе, каждая из них предусматривает государственный выходной (но не в условиях военного положения). В 2022 году к обсуждению добавился еще один популярный праздник – День Святого Николая.

"Телеграф" рассказывает, когда в 2022 году украинцы будут отмечать День Святого Николая – 19 декабря или по новому календарю, а также кто из верующих празднует Рождество 25 декабря, а кто – 7 января. Есть несколько важных нюансов в отношении этих дат.

День Святого Николая 2022: дата праздника в Украине

Если принимать во внимание новоюлианский или григорианский календарь, то праздник в честь святителя Николая Чудотворца выпадает на 6 декабря, в то время как юлианский календарь (именно по нему празднуют Рождество 7 января православные и греко-католики) определяет 19 число. Как пояснили на официальной странице Православной Церкви Украины в Фейсбуке, в 2022 году в Украине верующие будут чествовать святителя Николая Чудотворца как обычно 19 декабря. По сети распространяется календарь с новыми датами церковных праздников, однако информация не соответствует действительности.

"Не было принято решение об изменении календаря, хотя обсуждение этой возможности продолжается, поэтому даты празднования всех зимних праздников остаются теми же, что и в прошлом году", — пояснили в ПЦУ.

Рождество в Украине: в чем разница между датами 25 декабря и 7 января

Рождество 25 декабря часто именуют так называемым католическим, однако это утверждение некорректно. Когда именно родился Иисус Христос неизвестно, с древних времен взята определенная дата. Все отмечают день рождения Христа в один день, но используют разную систему летоисчисления. Запад (католики и немалая часть православных) берут за основу григорианский календарь. Согласно нему Рождество выпадает на 25 декабря, логически предшествуя Новому Году. В то время как Православная и Греко-католическая церкви в Украине пользуются юлианским календарем, поэтому встречают Рождество в начале года 7 января. Так же православные празднуют эту важную религиозную дату в таких странах, как Грузия, Сербия, Израиль, рф. Однако к точности юлианского календаря есть вопросы, он отстает уже на 13 дней. Поэтому в 2101 году Рождество сдвинется на 8 число.

Когда в Украине будут праздновать Рождество в этом году

В последнее время в Украине все больше говорят о возможном переходе на празднование церковных дат по так называемому новоюлианскому календарю. Пока что тема остается на уровне обсуждения. Вместе с тем, для тех, кто хочет отмечать Рождество в декабре, в 2022 году Православная Церковь Украины создала все условия. В этот раз парафиям разрешено проводить рождественские богослужения 25 декабря, а не 7 января, если к этому общему согласию пришли верующие. В ряде регионов, в частности Черкасской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях, отдельные парафии уже приняли решение о переносе даты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что начался рождественский пост. В эти 40 дней следует соблюдать ряд ограничений, но не воспринимать событие только как диету.