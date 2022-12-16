Українців не перемогти: у Кам’янському трактор віз трамвай і викликав захоплення глядачів (відео)

Автор відео зазначила, що "ми не здамося"

Українська кмітливість через атаки росії по енергосистемі знаходить цікаві варіанти, для того, щоб міста продовжували жити звичайним життям. Так, у Кам’янському помітили трактор, який буксирує трамвай рейками під час відключення електроенергії.

Їхній рух було частково відновлено лише 14 грудня, повідомляв мер Каменського Андрій Білоусов. На лінії змогли вивести лише частину вагонів через нестачу напруги. Відео було знято біля ТЦ Dmart на проспекті Свободи у центрі міста. Менш ніж за добу ролик набрав понад 1,2 млн. переглядів.

Візуально в трамваї немає пасажирів, ймовірно через відключення вагони стали і потребували буксирування у депо. "Якщо ви думаєте що ми здамося, то ви е**нуті. Тут трактор везе трамвай", — коментує запис автор відео

Увага, на відео нецензурні вирази

У коментарях користувачі нагадують, що в Україні трактори возять не лише трамваї, а й танки та БТР, а також передбачають появу нового виду транспорту.

Новий вид трамваю на відео

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