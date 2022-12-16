Украинцев не победить: в Каменском трактор вез трамвай и вызвал восторг зрителей (видео)

Автор видео отметила, что "мы не сдадимся"

Украинская смекалка из-за атак россии по энергосистеме находит интересные варианты, для того, чтобы города продолжали жить обычной жизнью. Так, в Каменском заметили трактор, буксирующий трамвай по рельсам во время отключения электроэнергии.

Их движение было частично восстановлено только 14 декабря, сообщал мэр Каменского Андрей Белоусов. На линии смогли вывести только часть вагонов из-за нехватки напряжения. Видео было снято около ТЦ Dmart на проспекте Свободы в центре города. Менее чем за сутки ролик набрал более 1,2 млн просмотров.

Визуально в трамвае нет пассажиров, вероятно из-за отключения вагоны стали и нуждались в буксировке в депо. "Если вы думаете что мы сдадимся, то вы е**нутые. Тут трактор везет трамвай",- комментирует запись автор видео

Внимание, на видео нецензурные выражения

В комментариях пользователи напоминают, что в Украине тракторы возят не только трамваи, но и танки и БТР, а также предполагают появление нового вида транспорта.

Новый вид трамвая на видео

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