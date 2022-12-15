Фейковый "военный"? В TikTok заподозрили аккаунт в распространении фейков с фронта

Аккаунт связывают с ФСБ россии

В TikTok набирает по два миллиона просмотров аккаунт от вроде бы фейкового украинского военного, заподозренного в распространении российской пропаганды. Разбираемся, что об этом известно.

В чем дело

Сегодня Алексей Шумиленко в Facebook обратил внимание на аккаунт под названием elonsk2, он говорит, что "опять активизировался фсб-шник, которого многие могут помнить еще с летних ИПСО". Пользователей призывают жаловаться и блокировать этот аккаунт.

Мужчина на видео рассказывает, что военные ВСУ якобы отступают из Бахмута, непонятно за что воюют, есть дефицит с формой. В то же время реальные пользователи переживают и верят в сказанное.

"Будем осторожны, этот самый большой, но есть и многие другие более мелкие, некоторые могут действовать более хитро и меньше куриться", — пишет Шумиленко.

Вот как выглядят подобные обращения:

В частности, фейковый аккаунт говорит, что в Одессе 2-3 месяца не будет электроэнергии, показывает, что украинских военных кормят отходами и тому подобное.

Также на аккаунте выложено 4 видео о Бахмуте: сначала бойцы якобы выезжают из-за потерь, далее следует информация, что из Бахмута уезжать должны завтра, следующее видео — показывают, как их будто не выпускают из Бахмута.

В то же время автор блога "Интересная букинистика" Иван в своем TikTok рассказал о фейковом "военном", но отметил, что канал "одалживает" видео настоящих украинских бойцов, от чего ошибочно пострадал реальный "сержант Махно" (Игас Кропов), видео которого использовал этот фейковый аккаунт. Именно так вроде и должен работать фейковый аккаунт – это брать настоящие видео и добавлять свои подписи.

Иван добавил, что у "Кропова" действительно неоднозначные взгляды. Но звук и видео не совпадает, надписи к ним – дезинформация.

Игас Кропов в своем Facebook также написал о существовании фейкового аккаунта, вводившего в заблуждение людей, врал о положении дел на фронте и в ВСУ

"Не ведитесь на фейки, а также на всяческих экспертов с их расследованиями. Сняли видео, расширили декорации", — пишет Игас.

В то же время в украинских соцсетях обращают внимание на то, что российская пропаганда перешла на новый уровень и стала лучше использовать украинский язык. Хотя до сих пор с ошибками и через GoogleTranslate, что и выдает подозрительную активность.

Внимательные пользователи соцсетей обратили внимание на то, что в фейкового военного, представляемого жителем Львовщины, проскакивают российские кальки: "батальен", "юговосток", "командование бросила".

Пользователи соцсетей подозревают, что за фейковой страницей может стоять целая группа людей, или даже сотрудников ФСБ, которые постятся фейки и сгоняют ботов в комментарии к тем, кто пытается разоблачить попытки дезинформации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что росСМИ заврались по поводу смерти отца путина.