Фейковий “військовий”? У TikTok запідозрили акаунт у поширенні фейків з фронту

Акаунт пов’язують з ФСБ росії

У TikTok набирає по два мільйони переглядів акаунт від начебто фейкового українського військового, який запідозрили у поширенні російської пропаганди. Розбираємося, що про це відомо.

У чому справа

Сьогодні Олексій Шуміленко у Facebook звернув увагу на акаунт під назвою elonsk2, він каже, що "знову активізувався фсб-шник, якого багато хто може пам'ятати ще з літніх іпсо". Користувачів закликають скаржитися та блокувати цей акаунт.

Він нібито розповідає, що військові ЗСУ відступають з Бахмута, незрозуміло за що воюють, є дефіцит із формою. Водночас реальні користувачі переймаються та вірять у сказане.

"Будьмо обережні, цей найбільший, але є і багато інших дрібніших, деякі можуть діяти більш хитро і менше палитися", — пише Шуміленко.

Ось як виглядають подібні звернення:

Зокрема, фейковий акаунт каже, що в Одесі 2-3 місяці не буде електроенергії, показує, що українських військових годують відходами тощо.

Також на акаунті викладено 4 відео про Бахмут: спочатку бійці нібито виїжджають через втрати, далі йде інформація, що із Бахмута виїжджати мають завтра, наступне відео — показують, як їх наче не випускають із Бахмута.

Водночас автор блогу "Цікава букіністика" Іван у своєму TikTok розповів про фейкового "військового", але зазначив, що канал "позичає" відео справжніх українських бійців, від чого помилково постраждав реальний сержант Махно (Ігас Кропов), відео якого використовував цей фейковий акаунт. Саме так нібито і має працювати фейковий акаунт — це брати справжні відео і додавати свої підписи.

Іван додав, що у "Кропова" справді неоднозначні погляди. Але звук і відео не співпадає, надписи до них — дезінформація.

Ігас Кропов у своєму Facebook також написав про існування фейкового акаунту, який вводив в оману людей, брехав про стан справ на фронті та в ЗСУ

"Не ведіться на фейки, а також на усіляких експертів з їх розслідуваннями. Зняли відео, розширили декорації", — пише Ігас.

Водночас в українських соцмережах звертають увагу на те, що російська пропаганда перейшла на новий рівень та почала краще використовувати українську мову. Хоча досі з помилками та через GoogleTranslate, що й видає підозрілу активність.

Уважні користувачі соцмереж звернули увагу на те, що у фейкового військового, який представляється мешканцем Львівщини, проскакують російські кальки: "батальєн", "юговосток", "командування кинула".

Користувачі соцмереж підозрюють, що за фейковою сторінкою може стояти ціла група людей, або навіть працівників ФСБ, яка постить фейки та зганяє ботів у коментарі до тих, хто намагається викрити спроби дезінформації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росЗМІ забрехалися щодо смерті батька путіна.