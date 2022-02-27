В хозяйстве пригодится: украинцы тракторами затягивают себе российские БТРы (видео)

БТР в хозяйстве не помешает.

В сети появляются видео, как украинцы угоняют себе во дворы российские БТРы.

Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко и опубликовал соответствующие видео.

На видео видно, как вражеский БТР затягивают в один из дворов. Водитель, который ехал сзади прокомментировал: "Наши тянут БТР додому во двор. Потому что метал в цене!"

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

На другом видео видно, что мужчина трактором тянет БТР, а другой бежит следом.

"Нас не победить, а вот русский БТР пригодится на хозяйстве! БТР в хозяйстве — хорошо! А два — лучше!", — подписал публикацию Геращенко.

Напомним, в городе Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев вышел с жителями навстречу российским танкам — и они повернули обратно.

Также мы писали, что за четыре неполных дня войны с Украиной Россия потеряла более 4 тысяч солдат и почти 2 тысяч единиц военной техники.

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