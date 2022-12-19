БПЛА заменят дальнобойное ракетное оружие? Какая техника поможет Украине победить в войне

В каком вооружении нуждаются ВСУ для защиты воздушного пространства Украины и осуществления мощного контрнаступления.

С первого дня полномасштабной войны с Россией предоставление Украине западного вооружения и военной техники было одной из ключевых тем для обсуждения на международной политической арене. После 10 месяцев противостояния украинцев оккупационным войскам РФ коллективный Запад все еще сомневается в предоставлении нам некоторых видов оружия и техники, опасаясь эскалации конфликта. Несмотря на это, по состоянию на сегодняшний день бойцы ВСУ ведут контрнаступление сразу в нескольких направлениях, а ВС РФ, проигрывая на поле боя, продолжают террор критической инфраструктуры Украины.

В каком вооружении нуждается украинская армия на данном этапе войны, и какие разработки Укроборонпрома могут компенсировать дефицитную западную технику, в интервью "Телеграфу" рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности Александр Коваленко.

Недавно в Укроборонпроме сообщили о завершении разработки новой модели БПЛА. Он будет выполнять функции не только "дрона-камикадзе" с дальностью действия до 1000 км, но и платформоносителя, который может быть корректирующим или ударным. Могут ли такие беспилотники стать альтернативой дальнобойному оружию, поставки которого в Украину пока не производятся?

– До 2014 года военно-промышленный комплекс Украины не уделял достаточного внимания БПЛА. Однако за последние 8 лет дроны действительно заняли важное место в перечне техники и оборудования, которое производилось Укроборонпромом и использовалось украинской армией. Мы накопили много наработок, но они в большей степени касались разведывательных БПЛА. Что касается "дронов-камикадзе", то эта тема не имела развития, ни в Украине, ни в России, из-за невозможности реализации с технической точки зрения.

Нехватка современных технологий и недостаточность финансирования всегда являлись главными проблемами отечественной военной промышленности. До 2022 года наши международные партнеры не предоставляли Украине технические и технологические решения, но сейчас мы начинаем получать их, причем сразу в разных направлениях. Это позволило нам создать проект БПЛА большого расстояния с серьезной боевой частью, которую можно сравнивать с боеприпасами большого калибра и даже больше.

Такие дроны (если они действительно современные, а не Shahed-136 и 131) можно эффективно использовать против объектов на подконтрольной врагу территории. Технические и технологические решения — это то, что дает нам возможности для борьбы с комплексами ПВО, РЛС и другими. К примеру, у иранских "шахедов" достаточно мощная боевая часть, но они менее технологичны, поэтому наша система ПВО успешно их уничтожает. В итоге мы имеем БПЛА, которые действительно можно использовать в качестве альтернативы дальнобойному ракетному оружию.

– Сейчас активно обсуждают вопрос передачи Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot. В чем ценность этого вооружения и почему мы так долго его не получали?

– Важно понимать, что в самом начале, когда речь шла об усилении нашей противовоздушной обороны, проблему составляли не только бюрократические процессы. Размещение в Украине ЗРК Patriot сопровождается еще и техническими сложностями. Несмотря на то, что эта техника была разработана в конце 1970-х годов, она считается одной из самых технологичных среди ЗРК, ведь "патриоты" постоянно проходили модернизацию с учетом всех требований современных войн.

Интеграция этого достаточно сложного в техническом смысле комплекса в нашу систему ПВО, которая в основном работает на технике советского образца, — длительный процесс. В отличие от систем малого и среднего расстояния действия (таких, как IRIS-T или NASAMS), интегрирование ЗРК Patriot большого расстояния требует тщательной подготовки, на это может уйти год или даже больше. Не исключено, что на протяжении всего этого времени наши международные партнеры преодолевали не только бюрократические преграды, но и занимались решением технических проблем и реализацией программ по подготовке экипажей и операторов для этих ЗРК.

– Поставки какого оружия дали бы нам сейчас значительное преимущество на поле боя и возможность совершения прорыва в самых сложных направлениях?

— Кроме вышеупомянутых ЗРК для обеспечения противовоздушной обороны, наиболее остра потребность в достаточном количестве артиллерии и боекомплекта к ней. Это вооружение имеет решающее значение при контрнаступательных и оборонительных действиях. Также мы нуждаемся в большом количестве ББМ на колесном и гусеничном шасси – средней легкобронированной технике, которая за счет своей маневренности успешно используется для быстрых штурмовых действий. Именно она пригодилась нашим бойцам во время контрнаступления в Харьковской области, нивелируя возможности вражеской артиллерии – враг просто не успевал отрабатывать по ней.

- Массированные атаки критической инфраструктуры Украины со стороны России продолжаются, нанося серьезные повреждения нашим стратегическим объектам. Показатели поражения вражеских ракет и БПЛА силами украинской противовоздушной обороны достаточно высоки, но не достигают 100%. Как можно усилить защиту наших городов и критической инфраструктуры?

– Сегодня нам крайне необходимо как можно больше комплексов ПВО. Мы можем обеспечивать эшелонированную защиту нашего воздушного пространства, но Украина – большая страна, поэтому установить такие системы в каждом районе каждой области у нас пока нет возможности. Прорываясь в воздушное пространство Украины, российские ракеты могут попасть именно туда, где защиты все еще нет.

Западные партнеры предоставляют нам достаточно качественное и высокотехнологичное вооружение, эффективно выполняющее свои основные функции, но мы нуждаемся в нем в большем количестве. Речь идет о ЗРК малого, среднего и большого расстояния действия. Последние – это не только Patriot, но и комплексы SAMP-T, созданные для уничтожения баллистических ракет, которые РФ может закупать у Ирана. Зенитные ракетные комплексы этого типа можно получить от Франции и Италии.

Для нас определенно важны и качество, и количество. Ведь силам противовоздушной обороны необходимо обеспечить не просто буфер безопасности, который можно пробить массированным обстрелом, а тотальную защиту воздушного пространства Украины.