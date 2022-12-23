Питання виживання: ексголова МЗС розповів, що розірве зв’язок Росії з Іраном

Іран де-факто вже бере участь у війні проти України

Контакти Ірану з Росією під час війни останньої проти України викликані необхідністю виживання для режимів у Москві та Тегерані. Розірвати цей зв’язок може лише зміна влади та падіння цих режимів.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, зміна режиму хоча б у одній із цих країн є ключовим чинником для розриву співпраці.

За словами дипломата, нинішній спосіб співіснування двох цих режимів зумовлений звичайним питанням виживання: "Це триватиме, доки не перезавантажиться один чи обидва режими. Вони співпрацюватимуть, оскільки розуміють, що це питання їхнього виживання".

Також Клімкін підкреслив, що окрім дронів та ракет загроза Ірану для України полягає і в живій силі.

"Іранські ракети теж можуть використовуватися проти України. Але дрони, звичайно, критична загроза. Ще одна загроза полягає в тому, що іранці можуть надавати росії допомогу, щоб збирати для неї найманців, яких потім та може використати (у війні проти України. — прим.. ред.)", — розповів ексголова МЗС.

Росія може завербувати в Ірані шиїтів, які раніше вже воювали у Сирії. Також можуть набиратися добровольці в Іраку та Пакистані.

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