Небезпека Shahed не тільки у вибуху: що потрібно знати про іранські дрони (відео)

Дрон роблять із максимально легких та дешевих матеріалів, адже його завдання – долетіти та вибухнути.

Російські окупанти поповнили свої запаси іранських дронів Shahed, які регулярно використовують для ударів по Україні. Окрім ризику попадань, ці барражуючі боєприпаси, можуть завдавати шкоди навіть якщо збиті всі до одного.

У Military Media Center розповіли, що недорогі безпілотники-камікадзе виснажують сили українських систем ППО. Також їх можна використовувати для виявлення позицій. Через це після атак потрібно дотримуватись інформаційної тиші та не повідомляти місця влучень.

Єдина мета Шахедів — долетіти і вибухнути, тому їх роблять максимально дешевими. Вони літають невисоко – до 4 км зі швидкістю максимум 180 км/год. Летить із 40 кг вибухівки Shahed-136 до 1,5 тисячі км. Також ворог використовує Shahed-131, це зменшена версія моделі із вибухівкою масою 15 кілограмів.

Росіяни можуть використовувати тактику "насичення ППО" — випускати стільки безпілотників, щоби все не можна було встигнути збити. Нагадаємо, що погодні явища не можуть завадити атакам ворога. Самим росіянам відслідковувати результати ударів та коригувати їх може заважати погода. При тумані важко проводити супутникову зйомку. Однак ворог стежить за наслідками ударів за допомогою особливого літака далекого радіолокаційного виявлення А-50У — він висить за кілька сотень кілометрів від українського кордону і бачить те, що відбувається в небі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що іранським дронам важче літати в морозну погоду, але в росії могли подолати цю перешкоду. Також була озвучена ефективна зброя проти дронів — ЗРК Gepard. Мобільна система, яка добре бачить дрони навіть уночі і може знищити короткою чергою ворожий безпілотник, успішно використовується.