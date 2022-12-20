Обстріл продовжиться: росія отримала нову велику партію "Шахедів"
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Окупанти використовують БПЛА для ударів по енергетичній інфраструктурі
Окупанти найближчим часом продовжуватимуть завдавати ударів по Україні, оскільки до їхнього розпорядження надійшла нова партія БПЛА "Шахед" з Ірану.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до лідерів Об’єднаних експедиційних сил Великобританії (JEF).
Він зазначив, що напередодні наша країна зазнала чергового масованого удару з використанням 34 іранських дронів з нової партії.
"Це "Шахеди" з нової партії, отриманої росією від Ірану. 250 штук – стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом", — сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що в основному російські ракети та іранські БПЛА використовуються окупантами для завдання ударів по українській енергетичній інфраструктурі, а під час останнього масового удару без світла залишилося майже 22,5 мільйона людей по всій Україні. У 10 мільйонів спостерігалися перебої з теплом та водою.
Як повідомлялося раніше, Зеленський також звернувся до лідерів JEF із проханням збільшити військову допомогу, зокрема систем ППО, танків та артилерії.