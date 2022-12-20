Обстріл продовжиться: росія отримала нову велику партію "Шахедів"

Окупанти використовують БПЛА для ударів по енергетичній інфраструктурі

Окупанти найближчим часом продовжуватимуть завдавати ударів по Україні, оскільки до їхнього розпорядження надійшла нова партія БПЛА "Шахед" з Ірану.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до лідерів Об’єднаних експедиційних сил Великобританії (JEF).

Він зазначив, що напередодні наша країна зазнала чергового масованого удару з використанням 34 іранських дронів з нової партії.

"Це "Шахеди" з нової партії, отриманої росією від Ірану. 250 штук – стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом", — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що в основному російські ракети та іранські БПЛА використовуються окупантами для завдання ударів по українській енергетичній інфраструктурі, а під час останнього масового удару без світла залишилося майже 22,5 мільйона людей по всій Україні. У 10 мільйонів спостерігалися перебої з теплом та водою.

Як повідомлялося раніше, Зеленський також звернувся до лідерів JEF із проханням збільшити військову допомогу, зокрема систем ППО, танків та артилерії.