Від кожної країни – свою зброю: Зеленський звернувся з проханням до союзників

Президент України просить Європу посилити військову підтримку нашої країни

У ніч на 19 грудня росія атакувала Київ іранськими дронами, вкотре пошкодивши об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF) із проханням збільшити військову допомогу.

Про це повідомляє сайт Офісу президента країни.

Глава держави розповів про те, що ворог не перестає бити по критичній інфраструктурі, через що мільйони українців змушені залишатися без світла, тепла і води. Він назвав зиму вирішальним моментом у битві з росією та закликав іноземних партнерів посилити військову підтримку України.

Звернувшись до прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, Володимир Зеленський попросив збільшити можливість постачання систем ППО та допомогти прискорити відповідні рішення партнерів.

"Стовідсотковий повітряний щит для України – це один із найуспішніших кроків проти російської агресії. І цей крок потрібен саме зараз", — додав Володимир Зеленський.

Норвегію український лідер попросив збільшити постачання систем NASAMS та ракет до них, які на сьогодні суттєво посилили захист України.

Прем’єр-міністра Норвегії Кайсу Оллонгрен Володимир Зеленський попросив збільшити поставку танків, зокрема "Леопардів", комплексів "Гарпун" та інших артилерійських систем.

До прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона український президент звернувся з проханням посилити нашу артилерію. Для цього необхідно більше ЗРК RBS-98 та літаків Gripen.

У Литви Зеленський попросив ще більше систем NASAMS та ЗРК Stinger, у Латвії – артилерійські системи, у Естонії – артилерійські снаряди 155 міліметрів та запасні частини для гаубиць. Також він попросив САУ Caesar у Данії та снаряди 122-го та 152-го калібрів, засоби радіоелектронної боротьби, протидії безпілотникам, комплекси MLRS у Фінляндії.

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