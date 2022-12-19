Ворог атакував Київську область дронами: ППО збили 9 "шахедів"

З’явилися неофіційні повідомлення про збиті "шахіди"

У ніч проти 19 грудня окупанти атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова Київської ОВ Олексій Кулеба.

Чиновник закликав громадян подбати про себе та близьких та пройти до укриття. У сховищах необхідно перебувати, доки не пролунає сигнал відбою небезпеки.

"Стежте за інформацією з офіційних джерел. Прошу не фотографувати і не коментувати роботу військових і сил ППО", — зазначив Кулеба.

Окрім того, ЗМІ повідомили, що о 04:28 у столиці чули звуки вибухів. Також з’явилися повідомлення про те, що протиповітряна оборона збивала ворожі "шахеди". Пізніше представники влади підтвердили, що збито 9 "мерзенних птахів" окупантів.

Раніше голова Миколаївської області Віталій Кім увечері 18 грудня попередив про атаку ворожих дронів-камікадзе на півдні.