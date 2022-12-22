Иран уже угрожает Зеленскому после выступления в Конгрессе

В Иране посоветовали обратить внимание на судьбы других союзников США

После выступления Владимира Зеленского в Конгрессе в МИД Ирана публично отреклись от поддержки Москвы. Представитель иранского МИД заявил, что Тегеран не поставлял ни одной из сторон конфликта оружие.

Заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Ирана.

Представитель исламской республики Нассер Канаани раскритиковал антииранские заявления Владимир Зеленского, которые якобы прозвучали на выступлении в конгрессе США. В Иране по-прежнему продолжают отрицать свою поддержку Москвы и поставки ракет с дронами.

"Иран неоднократно отвечал на безосновательные обвинения в отношении беспилотников, выдвинутые украинскими официальными лицами против Исламской Республики…Иран не поставляла никакой военной техники ни одной из сторон для использования в войне в Украине и всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину", — сказано в сообщении.

В МИД Ирана предупредили Владимира Зеленского о том, что "стратегическое терпение Ирана в отношении таких необоснованных обвинений не бесконечно". Также украинскому лидеру посоветовали извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, которые пользовались поддержкой США.

Напомним, что на выступлении в Конгрессе США Владимир Зеленский уведомил американскую сторону о военной поддержке россии Ираном.

"Когда россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается уничтожить их ракетами. Более того, россия нашла сообщника в этой геноцидной политике – Иран. Иранские убийственные дроны, идущие в россию сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Так один террорист нахошел другого. Вопрос времени, когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас", – сказал президент Украины.

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