Увійде в історію: яким був виступ Зеленського у Конгресі США (повне відео)

Український президент пояснив, чому підтримка України важлива

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня виступив в Конгресі США. Окрім промови він передав американським політикам прапор України, що привіз із Бахмуту.

У своїй промові український лідер торкнувся не тільки питань України та її безпеки. Російська агресія становить загрозу для всього світу, адже світ занадто тісно зв'язаний, аби хтось лишався осторонь проблем. Зеленський наголосив, що це битва не тільки за життя українців, але й за майбутній світ.

"Україна стоїть і ніколи не здасться!", — президент в своїй промові порівняв битву за Бахмут із битвою під Саратогою — переломним моментом в американській історії війни за незалежність проти Британії. Зеленський звернувся до конгресменів с пропозицією — він нагадав українську формулу миру і закликав політиків сприяти її реалізації. "Ви можете посилювати санкції так, щоб змусити росію відчувати, наскільки руйнівною є її агресія. У ваших же силах – допомогти нам притягнути до відповідальності всіх, хто розв'язав цю неспровоковану та незаконну війну", — наголосив український лідер.

"Телеграф" зібрав основні цитати президента України Володимира Зеленського під час виступу в Конгресі США. Його понад двадцять разів перебивали оплесками американські політики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що візит українського президента до США не обмежився виступом в Конгресі. Він також провів переговори з американським лідером Джо Байденом.