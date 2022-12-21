США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: що відомо

Кількість ЗРК Patriot наразі не відома

У США оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму 1 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті Білого Дому.

Як повідомив Держсекретати США Ентоні Блінкен, до нового пакету військової допомоги увійшли ЗРК Patriot, проте точна їх кількість наразі невідома. Також, за його словами, крім основної допомоги, Пентагон виділить Україні додаткове фінансування на суму 850 млн доларів.

"Відповідно до повноважень, наданих мені як Президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, включаючи розділ 621 Закону про іноземну допомогу 1961 року (FAA), я делегую Державному секретареві повноваження розпорядитися про використання оборонних статей та послуг Міністерства оборони, а також військової освіти та навчання на суму до 1 мільярда доларів, надати допомогу Україні та ухвалити рішення, необхідні відповідно до такого розділу", — сказано в повідомленні на сайті Білого Дому.

Раніше ми розповідали про те, яку ще зброю буде просити Володимир Зеленський під час свого візиту до США.