США объявили о новом пакете военной помощи Украине: что известно

Количество ЗРК Patriot пока не известно

В США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте Белого Дома.

Как сообщил Госсекретать США Энтони Блинкен, в новый пакет военной помощи вошли ЗРК Patriot, однако точное их количество на данный момент неизвестно. Также, по его словам, помимо основной помощи Пентагон выделит Украине дополнительное финансирование на сумму 850 млн долларов.

В заявлении Белого Дома также скаазно, что 1 млрд долларов США будет потрачен не только на нужды Минобороны Украины в виде вооружения, но и на обучение военнослужащих.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как Президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел 621 Закона об иностранной помощи 1961 года (FAA), я настоящим делегирую Государственному секретарю полномочия распорядиться об использовании оборонных статей и услуг Министерства обороны, а также военного образования и обучения на сумму до 1 миллиарда долларов, оказать помощь Украине и принять решения, требуемые в соответствии с таким разделом", — сказано в сообщении на сайте Белого Дома.

Ранее мы рассказывали о том, какое оружие будет просить Владимир Зеленский во время своего визита в США.