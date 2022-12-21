Не только Patriot? Стало известно, какое еще важное оружие Зеленский будет просить у США

Украина всерьез заинтересована в получении оружия большей дальности, чтобы предотвратить вероятное контрнаступление агрессора

В рамках официального визита украинского президента Владимира Зеленского в США запланировано немало официальных мероприятий. Среди них — и личная встреча Зеленского с лидером США Джо Байденом. Кроме передачи Киеву батареи ЗРК Patriot, украинская делегация может просить и другие виды оружия, в том числе дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники, якобы знакомые с темой предстоящего разговора. Зеленский и его помощники серьезно заинтересованы в том, чтобы Америка предоставила ВСУ возможность полноценно противостоять вероятным российским контрнаступлениям, разговоры о которых возникают все чаще.

Как пишет издание, за несколько недель до приезда Владимира Зеленского американские и украинские политики обсуждали возможность получения определенной военной поддержки в зимний период.

"Киев обратился непосредственно к администрации Байдена по поводу более совершенного оружия — оружия, которое, по их словам, потенциально может привести к победе. Но США колеблются, разочаровывая украинских чиновников в то время, когда они пытаются продвинуться на поле боя и продолжать отвергать российские силы", — отмечается в материале Politico.

Кроме "Патриотов", предоставление которых в Белом доме уже официально подтвердили, украинцы могут просить о поставках дальнобойных ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км, а также беспилотников Gray Eagle и Reaper.

При этом следует отметить, что подобные переговоры, вероятнее всего, вряд ли закончатся успешно. Такое оружие нуждается в огромных финансовых вложениях, к тому же многие американские чиновники всерьез опасаются предоставлять его Киеву, чтобы не спровоцировать кремль на дополнительную эскалацию.

Телеграф уже рассказывал, чем украинским военным могут помочь американские БПЛА Gray Eagle и в чем их преимущество на поле боя. Также мы писали о возможностях дронов Reaper, которые великолепны в воздушной разведке.