Німеччина не проти передати Patriot Україні слідом за США – але є проблема

У Німеччині немає потрібної кількості зенітно-ракетних комплексів

На тлі інформації про те, що США передадуть Україні ЗРК Patriot, Німеччина також висловилася за. Але є один суттєвий нюанс.

Про це пише Reuters із посиланням на офіційного представника ФРН Штеффена Хебештрайта.

За його словами, Німеччина не має принципових заперечень щодо передачі Україні систем ППО Patriot слідом за США. Однак у країні на даний момент немає потрібної кількості систем, щоб частину з них направити на експорт.

Водночас влада Німеччини дала добро на розміщення трьох систем ППО Patriot у східній Польщі. Це зроблено для того, щоб після інциденту з уламками ракети союзник ФРН по НАТО міг забезпечити безпеку свого повітряного простору.

"Це три доступні системи Patriot. Отже, справа не в тому, що Німеччина не хоче робити конкретний крок, а в тому, що немає доступних систем", — сказав Штеффен Хебештрайт.

Раніше ми розповідали про те, яку ще важливу зброю Зеленський проситиме у США під час свого візиту. Йдеться не лише про комплекси Patriot.