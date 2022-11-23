Падіння ракети у Польщі спричинило хвилю російських фейків: де правда, а де брехня

Росіяни підхопили новину про вибух у польському Пшеводуві, однак подають її викривлено

Росія нанесла масовані удари по Україні 15 листопада, ввечері того ж дня мав місце трагічний вибух у Польщі, всього за 5 км від українського кордону. І хоча розслідування щодо "національної належності" ракети, яка вибухнула у містечку Пшеводув у Грубешівському районі, триває, росіяни закидають у мережу чимало фейків на цю тему, йдеться у матеріалі видання "Фокус".

Російські чиновники, лідери думок і медіа називають причетність Москви до інциденту "провокацією", а опубліковані знімки уламків — нібито "елементами ракети комплексу ППО С-300 України". Разом із тим, в російському інформаційному просторі замовчують той факт, що в ЄС, США і НАТО провину за гибель двох громадян Польщі поклали саме на Росію, яка почала і продовжує повномасштабну війну проти України.

Тож які тезиси щодо вибуху у Польщі є правдивими?

По-перше, розслідування продовжується і остаточних результатів, які можна вважати достеменними, немає. Є лише заява голови Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуба Кумоха. Попередні дані, за його словами, свідчать про те, що одна з ракет мала збити російську ракету, але не влучила в ціль, а система самознищення не спрацювала.

По-друге, навіть якщо це була українська ракета, провину за гибель громадян Польщі несе агресор. Ось лише кілька тез посадовців про це:

"Це — не провина України; остаточну відповідальність несе Росія, яка продовжує свою незаконну війну проти України": Єнс Столтенберг.

"Зрозуміло одне: цього б не сталося, якби не жахливі ракетні атаки Росії проти України. Ми продовжуємо підтримувати Україну в її захисті від російської агресії": глава уряду Нідерландів Марк Рютте.

"Одне очевидно: нічого цього не сталось би, якби не агресивна війна Росії проти України": канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Якими б не були остаточні висновки [розслідування], очевидно, що стороною, яка несе повну відповідальність за цей трагічний інцидент, є Росія, яка обстріляла Україну ракетами, спеціально призначеними для ураження об'єктів цивільної інфраструктури": речниця Ради національної безпеки Білого дому Адрієн Вотсон.

Цікаво, що цей контекст російські ЗМІ у своїх повідомленнях уникають і замовчують той факт, що багато посадовців визнали саме Росію винною в інциденті незалежно від того, якими будуть результати слідства.

По-третє, Росія звинувачує презента України Володимира Зеленського в тому, що він "впирається". Насправді ж в інтерв'ю Bloomberg's New Economy Forum український лідер вичерпно висловився щодо питання "національної приналежності" ракети.

"Ми вдячні, що нас не звинувачують. Ми боремося проти російських ракет на нашій території. Але ми повинні бути справедливими й чесними, поки розслідування не завершене, ми не можемо говорити, що ракета або уламки ракети впали на території Польщі. Те, що ми бачимо, ті фото, діаметр ями, говорить про те, що це не можуть бути просто уламки від ракети ППО, яка не спрацювала. Це те, що мені говорили військові", — сказав Зеленський.

Зазначимо, що до розслідування НП у Польщі допустили й українських представників, про що просила влада України.