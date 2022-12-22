Зеленський видав потужну промову в Конгресі та передав парламентаріям прапор з Бахмута: "Ми стоїмо, ми боремося і ми виграємо"

Глава держави закликав чиновників ухвалити рішення про підтримку України

Президент України Володимир Зеленський наприкінці свого виступу перед Конгресом США передав спікерці Палати представників Ненсі Пелосі та віцепрезидентці Камалі Харріс прапор, який він отримав від українських захисників у Бахмуті.

Трансляцію виступу вів Youtube-канал "Голос Америки". У своїй промові Зеленський подякував усім американцям та керівництву США за те, що підтримували Україну.

"Коли я був учора в Бахмуті, наші герої передали мені цей прапор. Це бойовий прапор. Прапор тих, хто захищає Україну, Європу та світ ціною своїх життів", — сказав він.

Зеленський зазначив, що бійці ЗСУ попросили передати цей прапор членам Палати представників та Сенату, чиї рішення можуть врятувати життя мільйонів людей.

"Цей прапор символізує те, що ми переможемо у цій війні. Ми стоїмо, ми боремося і ми виграємо. Бо ми – разом. Україна, Америка та весь вільний світ", — додав він і закликав чиновників ухвалити необхідні рішення щодо підтримки українців.

Зеленський передав прапор із Бахмута

Виступ Зеленського зустріли овваціями

Зеленський у Бахмуті

Як повідомлялося раніше, до виступу в Конгресі Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом. А пізніше лідери двох країн дали спільну пресконференцію, під час якої він розповів, яким бачить "справедливий мир" із росією.