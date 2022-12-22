Зеленський розповів, яким бачить "справедливий мир" із росією

Президенти зійшлися на думці, що росія перемогти не повинна

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США відповів на запитання, що він вважає "справедливим світом" у війні, яку розв’язала росія.

Його заява прозвучала під час пресконференції після зустрічі з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні 22 грудня.

За його словами, для нього, як для глави держави, справедливим світом є звільнення всіх окупованих територій, досягнення територіальної цілісності та отримання компенсації за всі руйнування, які росія принесла із собою.

"Але як батько скажу — для батьків загиблих на війні сенсом життя тепер є помста. І таких людей багато. Для них не буде справедливого миру після того, як нам принесли таку жахливу війну", — сказав він.

Своєю чергою, Байден зазначив, що єдиним способом завершити війну є надання Україні можливостей перемогти на полі бою. Крім того, президент США додав, що російський диктатор володимир путін перемогти не повинен.

Як повідомлялося раніше, для Зеленського це не єдина зустріч, яку він проведе в США, так уже о 01:15 він має зустрітися зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі, а потім виступити перед Конгресом. За інформацією ЗМІ, туди також приїде віцепрезидент США Камала Харріс.