Зеленський вже прибув до США: коли призначено зустріч з Байденом та виступ у Конгресі

Президент України прибув до Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський прибув до США, що стало його першим іноземним візитом із початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомляє американський канал CBS. Там зазначили, що поїздка українського лідера була оповита завісою таємниці з міркувань безпеки, а тому перше офіційне підтвердження з’явилося лише увечері 20 грудня.

Канал також оприлюднив графік зустрічей Зеленського (час за Києвом):

о 21:00 він прибуде до Білого дому;

о 21:30 розпочнуться його двосторонні переговори із президентом США Джо Байденом;

о 23:30, як очікується, лідери двох країн дадуть спільну пресконференцію;

о 01:15 розпочнеться зустріч Зеленського зі спікером Конгресу Ненсі Пелосі;

о 02:30 український президент виступить на загальних зборах Конгресу.

Як повідомлялося раніше, чутки про візит Зеленського до США почали поширюватись увечері 20 грудня. Вранці середи він особисто підтвердив інформацію, повідомивши, що має намір обговорити у Вашингтоні надання військової та іншої допомоги Україні.

Своєю чергою, в адміністрації Байдена повідомили, що російське вторгнення "входить у нову фазу", а значить саме час лідерам США та України провести особисту зустріч.