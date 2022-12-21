Зеленский уже прибыл в США: когда назначена встреча с Байденом и выступление в Конгрессе

Президент Украины прибыл в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, что стало его первым иностранным визитом с начала полномасштабного вторжения россии.

Об этом сообщает американский канал CBS. Там указали, что поездка украинского лидера была окутана завесой тайны из соображений безопасности, а потому первое официальное подтверждение появилось лишь вечером 20 декабря.

Канал также обнародовал график встреч Зеленского (время по Киеву):

в 21:00 он прибудет в Белый дом;

в 21:30 начнутся его двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом;

в 23:30, как ожидается, лидеры двух стран дадут совместную пресс-конференцию;

в 01:15 начнется встреча Зеленского со спикером Конгресса Ненси Пелоси;

в 02:30 украинский президент выступит на общем собрании Конгресса.

Как сообщалось ранее, слухи о визите Зеленского в США начали распространяться вечером 20 декабря. Утром среды он лично подтвердил информацию, сообщив, что намерен обсудить в Вашингтоне предоставление военной и другой помощи Украине.

В свою очередь, в администрации Байдена сообщили, что российское вторжение "вступает в новую фазу", а значит самое время лидерам США и Украины провести личную встречу.