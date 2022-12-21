Зеленский уже прибыл в США: когда назначена встреча с Байденом и выступление в Конгрессе
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Президент Украины прибыл в Вашингтон
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, что стало его первым иностранным визитом с начала полномасштабного вторжения россии.
Об этом сообщает американский канал CBS. Там указали, что поездка украинского лидера была окутана завесой тайны из соображений безопасности, а потому первое официальное подтверждение появилось лишь вечером 20 декабря.
Канал также обнародовал график встреч Зеленского (время по Киеву):
- в 21:00 он прибудет в Белый дом;
- в 21:30 начнутся его двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом;
- в 23:30, как ожидается, лидеры двух стран дадут совместную пресс-конференцию;
- в 01:15 начнется встреча Зеленского со спикером Конгресса Ненси Пелоси;
- в 02:30 украинский президент выступит на общем собрании Конгресса.
Как сообщалось ранее, слухи о визите Зеленского в США начали распространяться вечером 20 декабря. Утром среды он лично подтвердил информацию, сообщив, что намерен обсудить в Вашингтоне предоставление военной и другой помощи Украине.
В свою очередь, в администрации Байдена сообщили, что российское вторжение "вступает в новую фазу", а значит самое время лидерам США и Украины провести личную встречу.