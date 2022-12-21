Вперше з початку вторгнення: Зеленський може поїхати до Вашингтона

Терміни візиту не розголошуються з міркувань безпеки

На тлі чуток про передачу ЗСУ систем Patriot низка західних ЗМІ повідомляють, що президент України Володимир Зеленський має намір 21 грудня виступити в Конгресі США і, можливо, зустрітися з президентом США Джо Байденом.

Першими цю інформацію оприлюднило видання Punchbowl News, а потім розповсюдили інші видання та американські журналісти.

Очікується, що Зеленський відвідає Капітолій та зустрінеться з керівництвом Конгресу та керівниками комітетів національної безпеки від обох партій.

Якщо інформація підтвердиться, це буде першою поїздкою Зеленського за кордон за триста днів російського вторгнення. В офісі президента цю інформацію не коментували.

При цьому видання Axios повідомляє, що у Капітолії вже почали посилювати охорону.

Очікується, що Зеленський подякує американським законодавцям за виділену допомогу і пояснить, чому Україні потрібно більше фінансування.

Водночас джерела видання зазначають, що доля поїздки залежатиме від ситуації з безпекою.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі також надіслала колегам листа, в якому попросила фізично бути присутнім на засіданні в середу ввечері.

Видання CNN також повідомляє, що Зеленський може зустрітися із президентом США Джо Байденом, проте у Білому Домі інформацію коментувати відмовилися.

Як повідомлялося раніше, напередодні Зеленський відвідав Бахмут, який є місцем найзапекліших боїв на всій лінії фронту.