Особисто зацікавлений: Зеленський відповів, чи Україна отримає системи Patriot

Глава держави регулярно проводить переговори з іноземними колегами, щоб забезпечити Україну належним озброєнням

Питання передачі Києву сучасних американських систем ППО Patriot стало вельми гострим після посилення ракетних обстрілів з боку росії. Президент Володимир Зеленський запевняє, що особисто зайнятий вирішенням цієї проблеми, роблячи все можливе, щоб іноземні партнери погодили постачання подібного озброєння.

Більше деталей він розкрив в інтерв’ю французьким каналам TF1 та LCI, запис якого було опубліковано в офіційному Telegram-каналі президента. За словами політика, країні серйозно потрібно оновити системи протиповітряної оборони, і комплекси Patriot — одна з можливостей для цього.

Наразі Зеленський дуже часто спілкується з представниками урядів Сполучених Штатів, Франції та Італії. Ці держави найбільше можуть сприяти отриманню Україною нових засобів ППО.

"Процес йде, я цим особисто займаюся, — відповідає політик на питання про ймовірні поставки "Патріотів". — У принципі, то дуже для нас потрібно… Для мене це важливо — це мої особисті стосунки з президентом Байденом".

При цьому Володимир Зеленський зазначив, що в цьому питанні вже є якийсь "позитив", що дозволяє розцінювати можливість передачі таких систем як дуже високу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Захід може погодитися надати Україні комплекси Patriot, проте президент США Джо Байден має певну умову.