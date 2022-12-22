Зеленский рассказал, каким видит "справедливый мир" с россией

Президенты сошлись на мысли, что россия победить не должна

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США ответил на вопрос о том, что он считает "справедливым миром" в войне, которую развязала россия.

Его заявление прозвучало во время пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне 22 декабря.

По его словам, для него, как для главы государства, справедливым миром является освобождения всех оккупированных территорий, достижение территориальной целостности и получение компенсации за все разрушения, которые россия принесла с собой.

"Но как отец скажу — для родителей погибших на войне смыслом жизни теперь является месть. И таких людей много. Для них не будет справедливого мира после того, как нам принесли такую ужасную войну", — сказал он.

В свою очередь Байден отметил, что единственным способом завершить войну является предоставление Украине возможностей победить на поле боя. Кроме того президент США добавил, что российский диктатор владимир путин победить не должен.

Как сообщалось ранее, для Зеленского это не единственная встреча, которую он проведет в США, так уже в 01:15 он должен встретиться со спикером Палаты представителей Ненси Пелоси, а затем выступить перед Конгрессом. Согласно информации в СМИ, туда также приедет вице-президент США Камалла Харрис.