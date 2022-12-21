Байден зустрів Зеленського у Білому домі: з’явилися перші фото та відео

Президент США зустрів Зеленського у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона з першим іноземним візитом за весь час російського вторгнення. Першою точкою у його маршруті став Білий дім, де його вже зустрів президент США Джо Байден разом із першою леді Джилл Байден.

Як видно на фото з моменту зустрічі, Зеленський не став змінювати свій стиль і прибув на зустріч одягненим у свої типові штани-карго зеленого кольору та толстовку з невеликим гербом України.

Після першої зустрічі лідери двох країн дали можливість журналістам зробити кілька фотографій для ЗМІ, після чого, не відповідаючи на запитання, вирушили всередину будівлі.

Зеленський зустрівся з Байденом

Очікується, що їхня спільна зустріч триватиме до 23:30 за київським часом, після чого вони дадуть спільну пресконференцію. Вже о 01:15 Зеленський має зустрітися зі спікером Конгресу Ненсі Пелосі, а потім виступ перед Конгресом.

Згідно з інформацією у ЗМІ, до Конгресу також приїде віцепрезидент США Камалла Харріс.

Як повідомлялося раніше, чутки про візит Зеленського до США почали поширюватись увечері 20 грудня. Вранці середи він особисто підтвердив інформацію, повідомивши, що має намір обговорити у Вашингтоні надання військової та іншої допомоги Україні.